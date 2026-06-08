Platini presenta demandas penales y civiles contra la FIFA e Infantino por el escándalo de 2015

FOTO ARCHIVO-Michel Platini abandona el tribunal tras ser absuelto de los cargos de corrupción que pesaban en su contra en Muttenz.

El expresidente ​de la UEFA Michel Platini ha interpuesto demandas civiles y penales en Francia contra la FIFA y ‌su actual presidente, Gianni ‌Infantino, en relación con las acusaciones de corrupción de 2015 que pusieron fin a su candidatura para dirigir la organización.

Una denuncia penal presentada en París acusa a Infantino, al exdirector jurídico de la FIFA Marco Villiger y al expresidente del comité de auditoría Domenico Scala de acusación ​maliciosa y tráfico ⁠de influencias.

Platini también ha presentado una demanda civil por ‌separado contra la FIFA, en la que ⁠reclama una indemnización económica por lo ⁠que alega que fueron maniobras internas destinadas a bloquear su elección como presidente de la entidad hace más de una ⁠década.

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El caso tiene su origen en los acontecimientos ​de finales de 2015, cuando salieron a ‌la luz detalles de un ‌pago de 2 millones de francos suizos (2,51 millones de ⁠dólares) realizado a Platini por la FIFA. El pago había sido autorizado en 2011 por el entonces presidente Sepp Blatter.

Las posteriores sanciones éticas dejaron fuera de juego ​al excapitán de ‌Francia y allanaron el camino para que Infantino, entonces secretario general de la UEFA bajo el mandato de Platini, ganara la presidencia de la FIFA a principios de 2016.

La acción legal de Platini ⁠en Francia se produce tras su absolución definitiva, junto a la de Blatter, por parte de un tribunal federal suizo de apelación penal el 25 de marzo de 2025. La sentencia lo exoneró de los cargos de fraude y falsificación, y la absolución pasó a ser firme en septiembre de ese ‌año.

Platini, de 70 años, declaró tras la absolución que creía que el caso tenía como objetivo impedir que se convirtiera en presidente de la FIFA, y añadió que ya era demasiado mayor para volver al fútbol.

En virtud de la denuncia, ‌se ha solicitado a los investigadores franceses que examinen la conducta de los funcionarios de la FIFA y si los fiscales ‌suizos coordinaron ⁠indebidamente con el organismo durante la investigación penal original.

La FIFA, que ha negado anteriormente cualquier ​irregularidad en su gestión del caso de 2015, no hizo declaraciones al respecto de inmediato.

(1 dólar = 0,7973 francos suizos)

Con información de Reuters