Perú vs Paraguay: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18

El próximo martes 9 de septiembre, a partir de las 20:30 (hora Argentina), Paraguay visita a Perú en el estadio el Coloso de José Díaz, por el duelo correspondiente a la fecha 18 .
Así llegan Perú y Paraguay
Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 0 en su feudo durante la jornada pasada.
Últimos resultados de Perú en partidos
Perú fue derrotado en el Centenario frente a Uruguay por 0 a 3 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1, empatado 2 y perdido 1. Le convirtieron 5 goles y tiene 3 a favor.
Últimos resultados de Paraguay en partidos
El anterior partido jugado por Paraguay acabó en empate por 0-0 ante Ecuador. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Convirtió 5 goles a sus rivales y le han encajado 3 tantos.
En los últimos 5 choques hubo 3 victorias para el anfitrión de esta fecha y se computaron 2 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 7 de septiembre, en el torneo CONMEBOL - Eliminatorias Mundial 2026, y firmaron un empate en 0.
El anfitrión está en el noveno puesto con 12 puntos (2 PG - 6 PE - 9 PP), mientras que la visita acumula 25 unidades y se ubica en sexto lugar en el campeonato (6 PG - 7 PE - 4 PP).
El encargado de impartir justicia en el partido será Maximiliano Ramírez.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Argentina
|38
|17
|12
|2
|3
|22
|2
|Brasil
|28
|17
|8
|4
|5
|8
|3
|Uruguay
|27
|17
|7
|6
|4
|10
|6
|Paraguay
|25
|17
|6
|7
|4
|3
|9
|Perú
|12
|17
|2
|6
|9
|-14
Horario Perú y Paraguay, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 20:30 horas
- Colombia y Perú: 18:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas
- Venezuela: 19:30 horas