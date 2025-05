El presidente de Peñarol apoyó a sus jugadores tras el mensaje por los desaparecidos: "Noble"

Los jugadores de Nacional, junto con los de Defensor Sporting, salieron con remeras en homenaje a los detenidos-desaparecidos; horas después, la dirigencia del club aclaró que no fueron autorizados.

El fútbol uruguayo protagonizó una polémica en la previa de la 30º edición de la Marcha del Silencio, que se conmemora cada 20 de mayo en la capital Montevideo y otros puntos del país. Este fin de semana, durante la última fecha del campeonato charrúa, varios equipos salieron a disputar sus respectivos partidos con remeras en alusión a los detenidos-desaparecidos en la última dictadura cívico-militar que llevaban el mensaje "Todos somos familiares"; este lunes, Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, salió a apoyar la decisión de sus jugadores y se desmarcó de su clásico Nacional, cuya comisión directiva publicó un comunicado indicando que no autorizó la acción y que se trató de una "desinteligencia interna".

"Hace unos días -al igual que el año pasado- fui consultado por los jugadores del plantel principal de Peñarol para que estos pudieran salir a la cancha con una camiseta alusiva respecto a no olvidarse de los detenidos-desaparecidos durante la dictadura en nuestro país. Personalmente autoricé dicha postura convencido que tienen el noble derecho a expresarse por una causa de este tamaño", escribió el dirigente del 'Carbonero' en un estado de WhatsApp. "Nunca en casi cinco años que llevo de presidente me pronuncié políticamente. Nunca lo voy a hacer, a pesar de que la mayoría de todos los expresidentes de Peñarol siempre se pronunciaban al respecto. Nunca lo haré porque creo que el presidente de nuestra institución representa al 100% de los hinchas y no debe decir sus preferencias políticas. Dicho esto, entiendo que la causa de los desaparecidos nada tiene que ver con política", agregó.

"Un desaparecido debería dolernos a los de derecha, los de izquierda y los de centro. Peñarol no puede ser ajeno a algo tan grave que aún sigue sin respuestas. Yo autoricé que se hiciera", cerró Ruglio. Su mensaje contrastó con el de sus pares del 'Bolso', que si bien se definieron como parte de "una institución profundamente comprometida con los valores democráticos, los derechos humanos y la memoria histórica" de Uruguay, también remarcaron que la utilización de la camiseta por parte de los futbolistas no contó con su autorización. "Lamentamos lo sucedido y asumimos el compromiso de reforzar los mecanismos internos para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro".

Qué se conmemora en la Marcha del Silencio cada 20 de mayo en Uruguay

La Marcha del Silencio es convocada cada 20 de mayo porque ese día de 1976 fueron asesinados en Buenos Aires los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y los miembros de la guerrilla tupamara Rosario Barredo y William Whitelaw. El acto, que se realiza en Montevideo y también en distintos puntos del país, reclama por memoria, verdad y justicia por los detenidos-desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar en el país y a lo largo de toda América Latina.

El plantel completo de Peñarol salió a la cancha con la camiseta de "Todos somos familiares".

La hinchada del 'Carbonero' también homenajeó al expresidente José 'Pepe' Mujica: "El cuadro del pueblo te recuerda".

Las expresiones del deporte uruguayo pidiendo por "Memoria, verdad y justicia"

Fueron varios los representantes del deporte charrúa que se expresaron en el marco de la última Marcha del Silencio que tuvo lugar en 2024. Sebastián Coates, actual jugador de la selección de fútbol, Cristian 'Cebolla' Rodríguez, también ex futbolista de la 'Celeste', y el histórico entrenador Óscar Washington Tabárez participaron de un video en el que difundieron un claro mensaje: "Mayo, el mes de la memoria, nos vuelve a convocar como sociedad en la búsqueda incansable de Memoria, Verdad y Justicia. Mantener viva la memoria es responsabilidad de todos. Nunca más terrorismo de Estado. ¿Dónde están?". Al reclamo se sumó el histórico Luis Suárez con una publicación en su cuenta de X (antes Twitter), actual compañero de Lionel Messi en el Inter Miami.

También formaron parte Valeria Colmán, futbolista de Nacional, Marcelo Broli, entrenador de la sub23 de los Emiratos Árabes Unidos, los basquetbolistas Florencia Somma (jugadora de Malvin y de la selección femenina uruguaya) y Bruno Fitipaldo (Tenerife) y la jugadora de la selección de hockey Manuel Vilar del Valle.