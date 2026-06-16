Panamá se declara lista para ganar su primer partido en un Mundial y hacer historia

Aníbal Godoy, de Panamá, durante una rueda de prensa, con el entrenador Thomas Christiansen

La ​selección de fútbol de Panamá se declaró confiada y lista para lograr su primer triunfo en un ‌Mundial y hacer ‌historia, amparada en la mejoría que ha mostrado desde que el danés Thomas Christiansen asumió como director técnico en julio de 2020.

Panamá, que participa por segunda vez en una Copa del Mundo, ha ascendido del puesto 81 al 34 en el ranking de la FIFA ​desde que el ⁠estratega de 53 años asumió el cargo.

El año pasado ‌fue subcampeona de la Liga de Naciones ⁠de la CONCACAF, por detrás ⁠de México y tras vencer a Estados Unidos en las semifinales. Sin embargo, Honduras la eliminó en los cuartos ⁠de final de la Copa Oro.

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"Tengo una sensación ​muy grande y profunda de que, ‌terminando el día de mañana, ‌vamos a hacer historia. Tenemos esa motivación de ⁠poder hacer historia en este primer partido, sabiendo que tenemos un grupo de jugadores con calidad", dijo en conferencia de prensa el capitán y centrocampista Aníbal Godoy.

"Esta ​selección ha ‌venido compitiendo en los seis años que tenemos (con Christiansen) y cada vez se le pide más porque compite muy bien, queremos disfrutar y queremos más. Tenemos una motivación grupal muy buena de ⁠ganar y pasar de ronda", agregó.

Godoy formó parte de la selección que disputó el Mundial de 2018 donde Panamá finalizó última de su zona con tres derrotas, algo que el plantel espera cambiar el miércoles cuando se enfrente a Ghana en el primer partido del Grupo L.

"1-0 ‌sería el mejor escenario", apuntó Godoy, quien dijo que al final del Mundial hablará sobre su retiro de la selección.

Tras enfrentar a Ghana, Panamá jugará ante Inglaterra y Croacia.

"El objetivo era el Mundial, y ya que estamos aquí ‌hay que hacer historia para la alegría de todo el país. La situación mañana va a ser muy emocionante, lo ‌más importante es ⁠mirar hacia el campo y ver a los jugadores con ese deseo de hacer ​un buen partido y eso es lo que nos tiene que llevar a nuestros máximos", dijo Christiansen.

Con información de Reuters