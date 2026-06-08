Países Bajos logra una victoria poco convincente 2-1 sobre Uzbekistán gracias a dos penales

Foto de archivo de Cody Gakpo tras marcar un gol para Países Bajos en la Euro 2024

El delantero neerlandés Cody Gakpo transformó el lunes dos penales, uno de ellos ‌en la última ‌jugada del partido, para dar a su equipo la victoria 2-1 sobre Uzbekistán en un amistoso de preparación para el Mundial disputado el lunes a puerta cerrada en el Estadio Icahn.

Gakpo había abierto el marcador con un lanzamiento ​desde el ⁠punto del penal en el minuto 31 y, ‌minutos después de que Uzbekistán empatara ⁠en el tiempo de ⁠descuento, anotó un segundo penal para sellar una victoria poco convincente.

El partido se vio empañado por un ⁠arbitraje deficiente, ya que a los neerlandeses ​se les denegó otras dos ‌jugadas que parecían penal y se ‌le mostró una tarjeta roja al suplente ⁠Guus Til en el minuto 89 por una mano inocua fuera del área.

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El primer gol neerlandés llegó tras una peligrosa entrada de ​Jakhongir Urozov ‌sobre Crysencio Summerville y, cuando Gakpo marcó, parecía que su iba a lograr una cómoda victoria debido a la magnitud de su dominio del juego.

Pero su ⁠actuación en la segunda parte decayó, lo que permitió a los uzbekos empatar en el tercer minuto del tiempo de descuento por medio de Igor Sergeev, en uno de sus escasos ataques.

Cuando el partido parecía encaminarse a la igualdad, Jean-Paul van ‌Hecke fue derribado en un tiro de esquina y el árbitro pitó otro penal a favor para Países Bajos, que terminó ganando el partido.

Países Bajos se dirigirá el martes a su base ‌en Kansas City y disputará su primer partido del Grupo F contra Japón en Dallas el domingo.

Uzbekistán, que ‌debuta en ⁠el Mundial, está encuadrado en el Grupo K y disputará su primer ​partido contra Colombia en Ciudad de México el 18 de junio.

Con información de Reuters