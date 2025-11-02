Pafos vs Villarreal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Champions

Pafos recibe el próximo miércoles 5 de noviembre a Villarreal por la fecha 4 de la Champions, a partir de las 14:45 (hora Argentina) en el Alphamega Stadium.

Así llegan Pafos y Villarreal

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Almaty Central Stadium.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Últimos resultados de Pafos en partidos de la Champions

En la jornada previa, Pafos igualó 0-0 el juego ante Kairat Almaty. Con resultados irregulares en las 2 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 empate y 1 partido perdido, en los que le han convertido 5 goles y marcó 1 tanto en el rival.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Champions

Villarreal llega a este encuentro con una derrota ante Manchester City por 0 a 2. Con resultados irregulares en las 2 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 empate y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 2 goles y recibieron 5.

Horario Pafos y Villarreal, según país