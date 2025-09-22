Este lunes 22 de septiembre en París se revelará quién se quedará con el Balón de Oro 2025, el premio individual más prestigioso del fútbol mundial. Tras meses de debate, la pelea parece concentrarse en dos nombres: Ousmane Dembélé y Lamine Yamal, quienes brillaron con luz propia durante la temporada.

Aunque la nómina oficial cuenta con 30 nominados, la discusión se redujo a un mano a mano entre estos dos talentos. Pero una voz inesperada se sumó a la charla: la inteligencia artificial, que basándose en estadísticas y títulos, elaboró un pronóstico sobre quién se alzará con el galardón y cómo será el top cinco.

La IA definió que Ousmane Dembélé será el ganador. El atacante francés del PSG se destacó por su enorme rendimiento individual, con 35 goles y 16 asistencias, y porque fue pieza clave en la primera Champions League que conquistó el Paris Saint-Germain. Además, la IA remarcó que el Balón de Oro suele valorar mucho los títulos colectivos, y Dembélé cumplió con ese requisito fundamental.

Por su parte, Lamine Yamal recibió elogios por su temporada espectacular, con 18 goles y 25 asistencias. Con apenas 18 años, el joven del Barcelona hizo algo que no se veía desde Messi: liderar al club y ser determinante en todos los torneos domésticos. Sin embargo, la IA señaló que su falta de títulos internacionales importantes, como la Champions League, podría jugar en su contra de momento. La narrativa de "el futuro Balón de Oro" quedaría reservada para él, pero probablemente para 2026 en adelante.

El tercer puesto, según el análisis de la inteligencia artificial, será para Kylian Mbappé. Sus números son impresionantes, con 44 goles y 5 asistencias en su primer año en el Real Madrid, pero la ausencia de títulos grandes como la Champions y la Liga lo relegan en la votación. La IA destacó que su calidad y peso mediático mantienen su lugar en el podio a pesar de esto.

En la cuarta posición aparece Lautaro Martínez, definido como "capitán y referente de un Inter que volvió a la élite europea con una final de Champions". Aunque no sumó suficientes títulos, fue implacable en la Serie A y su liderazgo fue fundamental para el equipo italiano.

Finalmente, el top cinco lo completa Erling Haaland, quien anotó más de 30 goles en la temporada. La IA fue tajante al señalar que la eliminación prematura del Manchester City en 16avos de final de la Champions League lo perjudicó, pero su nombre ya es fijo entre los mejores del planeta.

Otros futbolistas de peso como Raphinha, Vitinha y Achraf Hakimi quedaron fuera del top cinco según la IA. El veredicto es contundente: "El Balón de Oro 2025 premiará a Ousmane Dembélé como el hombre que llevó al PSG a su primera Champions. Lamine Yamal será su escolta y la gran promesa del futuro inmediato, mientras Mbappé deberá esperar que el Real Madrid le dé títulos para volver a ganarlo".