Organismo mundial de ajedrez suspende a Rusia, otrora principal potencia de este deporte

Ilustración fotográfica con piezas de ajedrez frente a las banderas de Rusia y Ucrania.

Por Mark Trevelyan ​y Alessandra Prentice

11 jun (Reuters) - El organismo rector del ajedrez mundial suspendió ‌a Rusia —potencia dominante ‌en este deporte durante décadas— tras una demanda judicial presentada con éxito por Ucrania.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo estimó en marzo una denuncia presentada por Ucrania en la que se ​alegaba que la ⁠federación rusa de ajedrez había ‌usurpado el control del juego ⁠en zonas de Ucrania ⁠ocupadas por las fuerzas rusas desde 2022.

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La corte concedió a Rusia 90 días para ⁠ceder el control de los ​organismos de ajedrez en cinco ‌regiones de Ucrania y ‌dejar de celebrar torneos en ellas.

No ⁠obstante, la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) —presidida por el exviceprimer ministro ruso Arkady Dvorkovich— dijo el miércoles que ​Moscú ‌incumplió el plazo y, por tanto, decidió "imponer la sanción de suspensión temporal de la afiliación (de Rusia)... con efecto inmediato".

Los jugadores adultos rusos ⁠conservarán el derecho a participar en torneos de la FIDE bajo la bandera del organismo, no bajo la suya propia. Solo los jóvenes podrán jugar bajo la bandera rusa.

En las competiciones por equipos, ‌los rusos "podrían ser elegibles" para participar bajo una bandera neutral, pero esto está sujeto a futuras decisiones de la FIDE, según indicó el organismo mundial.

La agencia estatal ‌de noticias rusa TASS citó a Andrei Filatov, presidente de la Federación Rusa de ‌Ajedrez, quien ⁠afirmó que sus abogados están revisando la decisión de ​la FIDE y podrían impugnarla.

La Federación Ucraniana de Ajedrez calificó la decisión como una "victoria histórica".

(Editado en español por Carlos Serrano)