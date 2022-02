La suiza Suter supera a la italiana Goggia en un emocionante descenso femenino en Pekín

La suiza Corinne Suter se hizo con la medalla de oro en un emocionante descenso femenino de esquí alpino en los Juegos Olímpicos de Pekín, superando a la defensora del título, la italiana Sofia Goggia, por 0,16 segundos.

Suter, actual campeona del mundo de descenso, bajó la pista, conocida como "La Roca", en un tiempo de 1:31.87, para desbancar a Goggia de la cima de la clasificación y poner fin a sus esperanzas de una notable vuelta tras una lesión.

"Es el mayor sueño de mi vida, así que hoy no sé qué decir", dijo Suter tras una carrera que se había retrasado 30 minutos debido a los fuertes vientos en la sección superior.

"En la zona de meta no estaba seguro de si estuve bien o no, porque a veces tenía la sensación de que había viento en contra, y luego a favor, y también de costado. Hoy no ha sido tan fácil, pero ahora estoy súper contenta"

Suiza encabeza el medallero alpino después de que Lara Gut-Behrami ganara el oro en el super-G femenino, mientras que en las pruebas masculinas Beat Feuz ganó el descenso y Marco Odermatt fue el medallista de oro en eslalon gigante.

Es la primera vez desde 1980 en Lake Placid que un mismo país gana el descenso en las pruebas masculinas y femeninas.

Goggia, de 29 años, que había recuperado su forma física tras sufrir una lesión de ligamentos cruzados de la rodilla en una caída en Cortina d'Ampezzo el mes pasado, tuvo que conformarse con la medalla de plata, y su compatriota Nadia Delago se hizo con el bronce.

Con información de Reuters