Olympiacos vs Pafos: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Champions

A partir de las 13:45 (hora Argentina) el próximo miércoles 17 de septiembre, Pafos visita a Olympiacos en el estadio Georgios Karaiskakis, por el duelo correspondiente a la fecha 1 de la Champions.

Horario Olympiacos y Pafos, según país

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE