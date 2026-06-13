Por que no juega Estevao en el Mundial 2026 con Brasil

La selección de Brasil disputará el Mundial 2026 sin Estevao, una de sus máximas joyas que juega en Chelsea.

Brasil, una de las históricas candaditas en la Copa del Mundo, disputará el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá en el Grupo C ante Marruecos, Escocia y Haití. A pesar de los grandes futbolistas con los que cuenta, el plantel no tendrá la presencia de Estevao, una de las máximas joyas de la "Canarinha".

Por qué Estevao no juega el Mundial 2026 con Brasil

La ausencia de Estevão se confirmó después de que los estudios médicos determinaran la gravedad de la lesión sufrida durante un partido con Chelsea frente al Manchester United, disputado el pasado 22 de abril.

El delantero, de apenas 18 años, padeció una lesión grado 4 en el tendón de la corva, una de las más complejas para un futbolista profesional debido a los extensos tiempos de recuperación que demanda.

Si bien el joven atacante evolucionó mejor de lo esperado, los plazos médicos resultaron incompatibles con la preparación para el Mundial 2026. Por ese motivo, Carlo Ancelotti deberá afrontar el torneo sin una de las grandes apariciones del fútbol brasileño en los últimos años.

La decisión médica que tomó el futbolista

Tras conocerse el diagnóstico, especialistas y miembros del cuerpo médico de Chelsea recomendaron una intervención quirúrgica para acelerar la recuperación y reducir riesgos futuros. Sin embargo, Estevão optó por un camino diferente.

Según explicó el propio jugador, decidió rechazar la cirugía y apostar por un tratamiento conservador. La recuperación viene mostrando avances positivos, aunque insuficientes para llegar en condiciones físicas óptimas a la máxima cita del fútbol mundial.

La decisión fue respaldada por su entorno, que priorizó la recuperación total del futbolista antes que forzar plazos que pudieran comprometer su futuro profesional.

La baja representa un problema importante para Ancelotti, que tenía previsto utilizar al joven atacante como una variante capaz de aportar desequilibrio, velocidad y frescura en uno de los extremos del ataque.

El fenómeno brasileño que conquistó Europa

La irrupción de Estevão fue una de las historias más llamativas del fútbol sudamericano en los últimos años. Formado en Palmeiras, rápidamente llamó la atención de los principales clubes del continente gracias a su capacidad de desequilibrio, su técnica individual y una personalidad poco habitual para su edad.

Su salto a Chelsea, a mediados del 2025, confirmó las expectativas que existían alrededor de su figura. En Inglaterra continuó mostrando destellos de su enorme talento y comenzó a ganar protagonismo en una de las ligas más exigentes del planeta.

Grupo C: cronograma de partidos, sedes y horarios

La acción del Grupo C se concentrará por completo en las sedes de la costa este de los Estados Unidos, asegurando horarios muy accesibles y amigables para el público en Argentina. A continuación, se detallan todos los compromisos de la zona: