Nico González anotó un doblete y Thiago Almada fue expulsado en la derrota del Atlético de Madrid

Nico González anotó un doblete y Thiago Almada se fue expulsado en la derrota del Atlético de Madrid por La Liga de España.

El Atlético de Madrid sufrió otro duro golpe después de la caída en la final de la Copa del Rey ante Real Sociedad el sábado pasado: este miércoles, el conjunto que dirige técnicamente Diego Simeone perdió por 3 a 2 en su visita al Elche por una nueva fecha de La Liga de España. Sin Julián Álvarez (que quedó fuera de la lista de convocados para que tenga descanso por decisión del entrenador), el 'Colchonero' tuvo como gran protagonista a otro futbolista de la Selección Argentina como Nico González, quien convirtió los dos goles del encuentro. Además, Thiago Almada se fue expulsado a los 30 minutos del primer tiempo.

Con este resultado, el cuadro madrileño se mantiene cuarto en la tabla de posiciones con 57 unidades a falta de seis fechas para el final de la competición. A pesar de que algunos ingresaron en el complemento, el 'Cholo' decidió no hacer jugar a los habituales titulares del equipo, con la vista puesta en el cruce frente al Arsenal de Inglaterra por las semifinales de la Champions League que comenzará el próximo miércoles 29 de abril.

El resumen de la derrota del Atlético de Madrid ante Elche por La Liga de España

El equipo visitante había comenzado en ventaja gracias a un gol de Nico González a los 8 minutos del primer tiempo, pero el local reaccionó y logró dar vuelta el resultado apenas instantes después. El duelo tuvo un punto de quiebre en el primer tiempo, cuando Thiago Almada se fue expulsado a la media hora tras cometer un penal que luego convirtió André Silva. Antes, Elche ya había empatado mediante David Affengruber, y tras la sanción desde los doce pasos se puso en ventaja.

A pesar de quedarse con diez jugadores, el 'Colchonero' logró igualar nuevamente con otro tanto del ex Argentinos Juniors y Fiorentina, quien tras una impresionante acción individual definió de cabeza dentro del área chica para igualar. En la segunda mitad, sin embargo, el equipo local volvió a imponerse y selló el resultado con un nuevo gol de André Silva, que firmó un doblete. El Atlético de Madrid intentó reaccionar en el tramo final, pero no logró evitar la derrota, que significó su cuarta caída consecutiva en el torneo y prolongó un momento adverso en la competencia.

Video: los dos goles de Nico González en Elche vs. Atlético de Madrid

Video: la expulsión de Thiago Almada que dejó al 'Atleti' con diez

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