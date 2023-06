La fortuna de LeBron James: cuánto dinero gana en Los Angeles Lakers

James es uno de los basquetbolistas más destacados de la NBA y además en la actualidad tiene un patrimonio bastante interesante. Cuánto dinero gana con los Lakers.

La temporada 2022-23 de la NBA llegó a su final con la consagración del nuevo campeonato por parte del Denver Nuggets sobre el Miami Heat. Esta competencia es sin dudas una de las ligas más importantes de todo el deporte mundial, y como tal cuenta con algunos de los atletas más sobresalientes, entre los que se destaca LeBron James, jugador que tiene un lugar especial en el torneo más espectacular de básquet. Cuánto dinero gana en su actual equipo.

James es en la actualidad uno de los mejores y los fanáticos de este deporte siempre que pueden se dan el gusto de verlo jugar. No solamente es el máximo anotador histórico de la competencia si no que además es un deportista multimillonario. Su patrimonio es cercano a los 1.100 millones de dólares, según información confirmada por el índice de multimillonarios de Bloomberg. Sus ingresos están vinculados no solo por su salario como jugador de los Lakers sino también en compañía de patrocinios, inversiones y un negocio propio.

"King" James comenzó su carrera en las filas de Cleveland Cavaliers, franquicia que lo eligió en el primer lugar durante el draft de la NBA en 2003. En aquel entonces, el basquetbolista sostuvo que pretendía ser millonario y en ese sentido cumplió con su propósito debido a que se vinculó con importantes ejecutivos de empresas y algunos asesores que le recomendaron realizar inversiones en un fondo indexado.

Otro aspecto a remarcar son sus importantes alianzas comerciales, las cuales le han otorgado resultados más que satisfactorios. Se espera que los acuerdos cerrados le otorguen más dinero al deportista. En todo su recorrido militando en diferentes franquicias de la NBA, James ha trabajado en diversas empresas con las que ha obtenido algunas participaciones representativas.

El salario del norteamericano es cercano a los 44,5 millones de dólares al año y su promedio de anotaciones por partido es envidiable. Actualmente tiene una cifra destacada y luego de más de 20 años en la competencia ha tenido la posibilidad de superar récords y mejorar sus estadísticas, lo que lo ha convertido en uno de los máximos referentes.

Su intención es, en un futuro no muy lenoa, disputar un partido con su hijo Bronny, quien se encuentra adelantando estudios en la secundaria y es considerado un gran proyecto. Este sería el primer dúo de padre e hijo en disputar un partido de NBA juntos. “Mi último año lo jugaré con mi hijo. El dinero no será tema en ese momento”, sostuvo el King en declaraciones brindadas a The Athletic.