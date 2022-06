Facundo Campazzo sembró dudas sobre su futuro en la NBA: "No sé dónde"

El base argentino habló de su lugar en la competencia de Estados Unidos y de la nueva era que comienza en la Selección Argentina.

A falta de cuatro meses para el inicio de la temporada 22/23 de la NBA, las franquicias comienzan a delinear los objetivos y cómo conformar los planteles. A su vez, hay jugadores que estarán en la agencia libre restringida y deben resolver su situación, como el caso del base argentino Facundo Campazzo. El cordobés, que cumplió con los dos años de contrato con Denver Nuggets y se prepara para competir con la Selección Argentina en los partidos por la clasificación al Mundial de Filipinas, Japón e Indonesia, dejó dudas con respecto a su futuro en la competición más importante del mundo en diálogo con TyC Sports.

“Mi idea es intentar mantenerme en la NBA, pero para eso hay que esperar hasta julio que es cuando abre el libro de pases. Estoy tranquilo, pongo todas mis energías acá y eso me ayuda mucho para no pensar tanto en eso, pero mi idea es seguir en la NBA. ¿Dónde? No sé, es la pregunta del millón, pero lo que hice en estos dos años en Denver lo hice y ya está”, le confesó Campazzo al periodista Jose Montesano y alimentó aún más los rumores sobre su salida del torneo estadounidense. Aunque uno de los rumores indica, desde hace tiempo, que los Nuggets no contarán con él de cara a la próxima temporada, el equipo conducido por Michael Malone tiene la opción de igualar cualquier oferta que llegue por el ex-Real Madrid y retenerlo en la franquicia.

También se refirió a la exigente pretemorada que realizó en Córdoba con el coach especialista en entrenamiento de básquet, Mariano Sánchez, para llegar de buena manera a los encuentros ante Venezuela y Panamá de la venta FIBA: "Es muy difícil aprender a entrenar solo, ahora estoy intentando tener un plan. Quizás mi último año en España, estos años en Estados Unidos, también estar con Luis (Scola) en la Selección me ayudó mucho a en este tiempo que no estamos en competencia usarlo para llegar a la próxima temporada de la mejor manera y no llegar a la Selección Argentina para arrancar la puesta a punto. Por ser una de mis primeras veces salió todo muy bien, estoy muy contento”.

Su regreso al seleccionado argentino y la nueva era sin Scola

Campazzo volverá a vestir la camiseta argentina luego de Tokio 2020, donde el equipo argentino quedó eliminado a manos de Australia en los cuartos de final. El exjugador de Peñarol de Mar del Plata expresó su sentimiento de regresar al equipo dirigido por Ernesto "Che" García y hacía cuánto lo estaba esperando: "Estoy muy contento de estar de vuelta con la Selección Argentina, la verdad extrañaba mucho venir, estar con el equipo, con la camiseta, en la concentración. Faltaban dos meses para que termine la temporada en la NBA y ya empezaba a sentir las ganas de volver a estar acá, quería que se pase rápido el tiempo”.

También se refirió a la transición que deberá afrontar el seleccionado tras el retiro del histórico Luis Scola "Es raro, no te voy a mentir. Luis ya con la presencia te dabas cuenta que era alguien que estaba, te ayudaba, te daba consejos, te enseñaba cosas. En lo personal además compartíamos habitación, así que no verlo es diferente. Va a costar porque creo que él nos ponía en nuestra mejor versión, nos empujaba siempre a más, quería que usemos todas nuestras energías en la preparación y creo que eso es de lo que nos tenemos que agarrar, de sus valores", comentó, y luego añadió sobre la nueva conformación del plantel: "A la mayoría de los chicos ya los conocía, a algunos no los tenía tan vistos y solo los conocía por el nombre, pero es un grupo prácticamente nuevo comandado por Néstor (García) y la verdad es que venimos muy bien. Los primeros días siempre son los más raros, pero después todo fluye. Estamos entrenando muy duro, nos estamos castigando y eso nos gusta”,