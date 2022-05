El futuro de Facundo Campazzo en la NBA se llenó de dudas: los cambios que complican su continuidad

Dos integrantes de la franquicia podrían irse y eso complicaría su futuro en el equipo.

No fue una temporada ideal ni mucho menos para Facundo Campazzo en los Nuggets en la NBA. Tras finalizar la fase regular y los playoffs con poco protagonismo y jugando los "minutos basura", el futuro del base argentino parece estar cada vez más lejos de Denver. Con el aliciente que a partir del 1° de julio ingresará en la Agencia Libre de la competición más importante del mundo, ahora se supo que dos personas clave para su llegada podrían emigrar del club del Estado de Colorado: una es el alejamiento del asistente español Jordi Fernández; la otra, es la posible salida de Tim Connelly, actual presidente de operaciones de Nuggets.

En el caso de Fernández, asistente del entrenador Michael Malone desde 2016, firmó contrato con los Sacramento Kings para convertirse en entrenador jefe asociado, mano a mano con Mike Brown, quien es el segundo del Coach de Golden State Warriors, Steve Kerr. Sería una mala noticia para Campazzo ya que fue una de las personas que aconsejó su contratación, quién más scouteó al cordobés y más fe le tuvo para su desarrollo.

Por su parte, según informó el portal deportivo The Athletic, Connelly ha tenido reuniones recurrentes con Minnesota Timberwolves para tomar el mismo cargo que desempeña en los Nuggets. Aunque el medio menciona que el acuerdo "está bastante lejos de materializarse", su posible traspaso no le vendría nada bien al exjugador del Real Madrid, debido a la buena imagen que tiene el ejecutivo sobre él. Llegaría a una franquicia que intenta romper con las predicciones y asentarse como uno de los nuevos candidatos al título de la mano de Karl Anthony-Towns.

La pretemporada especial de Campazzo

Recientemente, Campazzo confesó que para ser un jugador NBA necesita su "Mejor versión". Tras dos temporadas jugando para Denver, en las que disputó 65 partidos en su segundo y último año de contrato, reduciendo de manera sensible sus minutos en cancha y sus números (5.1 puntos, 1.8 rebotes y 3.4 asistencias), el ex jugador de Peñarol de Mar del Plata se prepara con todo para seguir en la mejor competencia. Está realizando un entrenamiento particular en su ciudad natal junto a varios entrenadores de destrezas individuales, entre ellos, con Mariano Sánchez, el preparador argentino que ya ha trabajado con otros jugadores de la máxima competencia a nivel mundial.