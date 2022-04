Campazzo, con un pie afuera de los Denver Nuggets: suena en otra franquicia NBA

Medios estadounidenses vinculan al argentino con otra franquicia de la NBA que tiene a Trae Young como figura del equipo.

No viene siendo una temporada feliz para Facundo Campazzo en los Denver Nuggets, por su poco protagonismo y minutos en cancha, pero la posibilidad de terminar con esta situación aparecería en Atlanta Hawks. Periodistas especializados en NBA, a través del medio Bleacher Report, confeccionaron una lista sobre qué jugadores deberían ir a buscar las 30 franquicias de la liga, y allí asoma el cordobés. Por la intensidad y el marcaje irritante que suelen llevar adelante los Hawks, los expertos creen que le caería como anillo al dedo al equipo y, sobre todo, para ser un complemento de su estrella, Trae Young.



La posibilidad concreta se da porque Atlanta podría perder al tercer escolta Delon Wright en la agencia libre, y el equipo de Campazzo, los Denver Nuggets, tendrán a Jamal Murray ya recuperado de su lesión la próxima temporada, lo que le daría aún menos lugar al ex Peñarol de Mar del Plata y posibilitaría que no tengan demasiado interés en retenerlo en la agencia libre restringida. Esa situación derivaría en que los Hawks puedan necesitarlo como recambio, por sus características de intesidad y correr la cancha que pregonan.



Otro punto a favor que suma el cordobés en esta situación es que los Hawks necesitan ampliar la profundidad de su segunda unidad, la rotación del equipo, ya que Bogdan Bogdanovic lo estuvo haciendo durante esta temporada comandando a jugadores jóvenes, y la idea sería que, hacia el futuro, el serbio pueda juntarse más con Young para encargarse más en la primera unidad del equipo, lo que le daría más lugar como base suplente a Campazzo.







Iniciados los octavos de final de los playoffs de la NBA, Denver cae por 2-0 frente a uno de los candidatos de la Conferencia del Oeste, los Warriors. En el encuentro de ayer, en el que Golden State venció 126-106 en el Chase Center de los Nuggets, Campazzo volvió a tener poco protagonismo: disputó 5 minutos y 53 segundos, en los que bajó dos rebotes, repartió una asistencia y erró los dos lanzamientos de tres puntos que intentó cuando el partido ya estaba totalmente definido, los denominados "minutos basura" que ya son una constante para el argentino.



De los últimos 21 partidos de Denver, el argentino no jugó en 12 de ellos. En los nueve restantes que ingresó al campo de juego, sólo sumó más de seis minutos en cancha en dos de ellos (18:18 frente a Sacramento Kings y 8:39 contra Los Ángeles Lakers). Tomando en cuenta en los que ingresó para los ‘minutos basura’, acumuló un total de 21:29, lo mismo que acumulaba en un partido cuando era el primer suplente. La segunda temporada de Campazzo en los Nuggets parece ser la definitiva.