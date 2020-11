La reacción de Riquelme al enterarse de la muerte de Diego Maradona

Mario Pergolini, actual vicepresidente de Boca Juniors, se refirió a la conmoción que generó el fallecimiento de Diego Armando Maradona. Además contó que ofrecieron la Bombonera para la gente, luego de comunicarse con Jorge Amor Ameal, en Brasil y Juan Román Riquelme. "La ofrecimos desde temprano, nos enteramos y nos pusimos a disposición. Tampoco sé muy bien, con todo respeto, con quién hablás cuando hablás con el grupo de Maradona", dijo.

Y también comentó que se ofreció La Bombonera como lugar para realizar el velatorio. "Averiguaron si la cancha estaba disponible y Román habló con parte de la familia, se puso a disposición. Teníamos que esperar a ver si la Ciudad nos decía si se podía hacer este tipo de cosas por el momento que estamos pasando. Nos dijeron que el Gobierno nacional se iba a encargar de todo y nos dijeron que en cancha de Boca no se podía hacer", agregó.

Si bien el histórico ídolo del club de la Ribera no se refirió públicamente al tema, Pergolini contó cómo fue la charla con el actual vicepresidente segundo: "Hablé mucho con Román y él me decía: 'No va a haber otro deportista así'. Y yo coincidía. Más allá de lo que uno haya pasado con él o lo que uno juzga desde afuera, siempre, es loco. Vimos la vida de un tipo que no fue un tibio". Y ante el pedido de los periodistas en el piso, utilizó una palabra para definirlo: "Creo que 'fuego' es la palabra más cerca a él. El tipo fue un fuego, en todo. Incluso en sus contradicciones, fue un fuego increíble". Recordemos que estaban peleados hace muchos años por distintos cruces y egos.

Con respecto a lo mucho que la noticia conmovió al mundo entero, el famoso conductor opinó: "Diego no fue de esos ídolos por los cuales se esperó hasta este día para que la gente le diga cuánto lo quería. No pasó por esta vida de una forma tibia, nunca. Creo que poca gente ha vivido tan públicamente y con intensidad, en ese infierno y cielo, que es increíble". Y sumó: "La verdad, que que descanse en paz porque su vida fue algo increíble y va a quedar. Uno que a veces tiene tantas palabras... Hoy no tiene tantas. Despertó en muchos esta ambivalencia que hoy se acaba, estamos todos de acuerdo. No hay grieta en nada. Es recordarlo".

El equipo de Miguel Ángel Russo iba a jugar esta noche, ante Internacional de Porto Alegre por Copa Libertadores, CONMEBOL aceptó el pedido del club y decidió postergarlo por luto. "La verdad que es un día de esos que uno cree que no va a vivir. Uno cree que va a tener un montón de otros días, con discusiones, egos, alegrías pero hoy la verdad que toda la gente de Boca está triste, está mal y fue un día especial", expresó.

La anécdota con Diego Maradona

Mientras Diego se encontraba haciendo su programa de entrevista, Mario Pergolini se estaba por despedir del Grupo Clarín con Caiga Quien Caiga (CQC). Sobre lo ocurrido en 2005, recordó: "Cuando yo estaba en El Trece, él estaba haciendo La Noche del Diez. Me invitó al programa cuando yo me estaba cambiando de canal y no me parecía bien ir por eso. Estaba enojadísimo. Me acuerdo que me llamaba toda la familia, me decían que no le podía decir que no. Estuvo enojado por un tiempo pero después me lo crucé y estaba todo bien". Y admitió: "Como jugador, como alguien de Boca, la verdad que todo lo que recuerdo ahora es lo que hay que recordar. Nos cruzamos muy poquito la última vez cuando vino con Gimnasia, cuando también hubo una discusión. Por suerte todo salió bárbaro y era lo que la gente de Boca quería".

A su vez remarcó que con el astro "era agua fría y agua caliente, la tibia nunca pasaba por ahí, era un ir y venir". Y sentenció: "Creo que van a venir mucho homenajes a Diego ahora. Es una pena que estén cerrados todos los estadios. Creo que Boca, por Libertadores, con la gente... Harían algo muy lindo. Se viene una serie de muchos homenajes, como tal vez nunca se ha visto con ningún deportista o una persona de estas características. No me imagino hoy quien puede despertar tanta pasión como Maradona. Sobrepasa lo deportivo, se ve en todo el mundo. El Napoli va a cambiar el nombre de su estadio... En Boca están poniendo carteles en todos lados. Se viene un eterno homenaje".

