Homenaje a Maradona: Los Pumas quisieron pedir disculpas y la embarraron más

El pasado sábado 28 de noviembre, tan sólo tres días después de la muerte de Diego Maradona que conmocionó al mundo entero, Los Pumas disputaron un partido internacional ante los All Blacks por el torneo The Rugby Championship. Pese a que todo el planeta le rindió un sentido homenaje, y a que incluso su rival de turno tuvo un gran gesto y recordó a Pelusa, el equipo argentino no hizo absolutamente nada al respecto. Como consecuencia, las críticas llovieron, por lo que el seleccionado decidió publicar un video en el que ofreció disculpas. Aun así, la terminaron embarrando más...

Los cuestionamientos invadieron las redes sociales. El propio Hugo Porta, ex capitán de Los Pumas, brindó un testimonio tajante en diálogo con Pablo Duggan, por Radio 10: "Me dolió ver sólo una cinta en el brazo de Los Pumas. Seguramente, el rugby argentino repensará y hará lo que tenga que hacer".

Por su parte, y siguiendo la misma línea, en la política argentina también hubo repudio al equipo argentino. Guillermo Justo Cháves -Jefe de Gabinete de la Cancillería que conduce Felipe Solá- disparó en Twitter: "Muy agradecidos a los All Blacks, la expresión del pueblo neozelandés, por su homenaje hacia nuestro Diego Maradona. Esperábamos que a través de Los Pumas, nuestros embajadores deportivos, en un día de duelo nacional la Unión Argentina de Rugby hubiese dispuesto un gesto similar".

Conscientes de que quedaron expuestos al no brindarle un homenaje a Maradona, quien a lo largo de su vida apoyó a todos los deportes y deportistas argentinos, Los Pumas decidieron publicar un video ofreciendo disculpas. Pablo Matera, capitán del seleccionado, fue la voz que se encargó de pedir perdón ante todo el pueblo.

El video en el que Los Pumas le pidieron perdón a la familia Maradona y a todos los argentinos:

Pablo Matera, capitán de Los Pumas, fue el encargado de pedirle disculpas a todo el pueblo argentino por no haberle hecho ningún homenaje significativo a Diego Maradona: "Junto a todo el equipo queríamos transmitirles cómo nos sentimos y acompañarlos en este momento de tanto dolor en Argentina. Sabemos que el homenaje que hicimos para Diego el fin de semana causó dolor y decepción en mucha gente, pero queríamos decirles que de ninguna manera fue nuestra intención".

Asimismo, indicó que Pelusa solía acompañar al seleccionado de rugby: "Diego fue una persona sumamente importante, una persona que siempre nos apoyó y acompañó. Hemos tenido la suerte, gran parte de este equipo, de compartir un momento con él en Dubai, donde siempre nos abrió las puertas. Fue generoso con nosotros y hasta tuvimos la posibilidad de meter una charla técnica con Diego. No era la persona que más sabía sobre rugby, pero sí sabía lo que representaba esta camiseta y representar a su país. También nos acompañó durante el Mundial 2015, donde pasamos momentos increíbles dentro del vestuario, cuando clasificamos a cuartos de final".

"Para todos los argentinos, y ni hablar para los deportistas argentinos, Diego Maradona es lo más grande que hay. Es una persona que nos marcó a todos. Hay un montón de cosas súper positivas que elegimos tomar de Diego. Venció todas las adversidades que se le presentaron, nunca bajó los brazos, siempre siguió luchando y fue la única persona que logró que todas las potencias mundiales los respetasen. Lo más importante para nosotros es que Diego fue la única persona que logró unir a todo un pueblo", añadió Matera.

A su vez, Los Pumas le ofrecieron disculpas a los familiares y seres queridos de Maradona: "Nos sentimos apenados por la forma en la que se sintieron por nuestro homenaje. No queríamos dejar de pedirles disculpas, de pedirle disculpa a su familia. Diego es una persona súper importante para nuestro equipo. El homenaje que hicieron los All Blacks con la camiseta que nos dieron no es para los jugadores ni para los dirigentes. Es una camiseta que sabemos dónde tiene que estar. Nos vamos a ocupar de que llegue a su familia".

Finalmente, Matera anticipó que este fin de semana le harán un homenaje al Diego: "Internamente, este grupo hizo un homenaje muy grande al Diego. Lo vivimos intensamente y fueron días en los cuales lo recordamos mucho. Lo tuvimos presente en el partido que fuimos a jugar el partido. Le pedimos a los organizadores del partido si nos podían poner temas de Diego así nos sentíamos identificados. Hoy Diego nos deja un legado, que nosotros queremos representar y salir adelante. Este sábado tenemos un partido más, súper importante en el cual vamos a tenerlo presente, vamos a entregar y dejar todo por esta camiseta. La mejor manera de recordar hoy es estar más unidos que nunca. Sin hablar mucho más, queríamos perdirles disculpas, agradecerles y que sepan que vamos a seguir dejando todo por esta camiseta".