El estadio de Napoli se llamará Diego Armando Maradona

El estadio San Paolo del club Napoli de Italia será renombrado como Diego Armando Maradona en homenaje al ídolo argentino que falleció hoy a los 60 años en Buenos Aires. "¡¡¡Nombramos el Estadio San Paolo en honor a Diego Armando Maradona !!!", confirmó en su cuenta de Twitter el alcalde napolitano, Luigi di Magistris.

Las luces del escenario deportivo que vibró con sus hazañas permanecerán este miércoles encendidas durante toda la noche para recordar el hombre que tantas alegrías le regaló a los aficionados del club y a un ciudad que se viste de duelo.

Nápoles está de luto durante toda la jornada, informó De Magistris, mientras decenas de fanáticos del Napoli se congregaban frente a los murales de Maradona para rendirle tributo al ídolo y colocar una ofrenda floral o encender velas en el lugar.

Fotografías del ex campeón mundial argentino y casacas que lució en su prolífica carrera fueron dejadas también a modo de homenaje, mientras un bar de Nápoles colocó un proyector para recordar las imágenes de sus jugadas en cancha y de sus goles.

Hasta alguna casaca de Boca pudo verse en los balcones de una lejana vivienda de esta ciudad flameando al viento con el 10 estampado en la espalda bajo el nombre del más grande.

Uno de los tantos que hoy sufren al conocerse la noticia de su muerte es Lorenzo Insigne, capitán del Napoli que destacó: "Desde que llegó a nuestra amada tierra, fue un napolitano más, dio todo por su gente y defendió nuestros colores y nuestra ciudad, a la que amó", aseguró.

"Nos regaló alegrías, sonrisas, amor y títulos y yo crecí escuchando el relato de sus gestas de boca de mi familia y viendo una y mil veces sus partidos. Fuiste el más grande jugador de la historia. Fuiste Nuestro Diego", completó Insigne en Facebook.

"Tuve la suerte de conocerte y de haber contigo y no me avergüenza confesar que ese día me temblaron las piernas Siempre tuviste palabras de aliento para mí, palabras que jamás olvidaré y que llevaré por siempre dentro mío", agregó.

"Todos esperan nuestra palabra. ¿Qué palabra podemos dar con un dolor como el que estamos viviendo? Ahora es el momento de llorar. Luego vendrá el momento de las palabras", tuiteó por su parte la cuenta oficial del club italiano.

En tanto, Roberto Sosa, último argentino en lucir la camiseta 10 de Nápoli que inmortalizó Diego, reconoció a Maradona como un defensor del "napolitano pobre" durante su paso por el fútbol italiano.

"Fue el tipo que más alegrías nos dio a los futboleros. Me imagino como estará Nápoles, la ciudad que él defendió como nadie. Diego no defendió la camiseta del Nápoli, defendió al napolitano pobre. Luchó contra los poderosos del norte, que despreciaban al sur y su lucha", dijo a la agencia Télam.