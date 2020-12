Dalma Maradona volvió a recordar a Diego Maradona en su cuenta de Instagram con un sentido posteo y una tierna foto de su infancia. La muerte del mejor jugador de todos los tiempos aún duele.

La muerte de Diego Maradona es un golpe que los argentinos y gran parte del mundo aún no podemos superar. Pasaron más de 15 días, pero todos seguimos evocando a Diego en cualquier instante o de pronto queremos olvidarnos de que ya no está. Mientras tanto, los homenajes alrededor de todo el planeta no se detienen y siempre suceden cosas nuevas en torno a la veneración del Diez.

De a poco, quienes también comienzan a hacer público su dolor son sus familiares y amigos. En este caso, fue Dalma quien dedicó un nuevo posteo en Instagram a Diego, con un corto pero sentido mensaje que demuestra el vínculo especial entre padre e hija.

En la imagen se lo puede ver a Diego muy joven recostado sobre una escalera y ayudando a una Dalma bebé a subirla poco a poco. Junto a la foto, la actriz escribió: "Cuando los homenajes se terminen, yo te voy a recordar todos los días,cada día extrañándote un poco más".

Los posteos de Dalma sobre Maradona

Desde la muerte de su padre, Dalma sólo realizó publicaciones en Instagram relacionadas con su padre, con fotos de la infancia y un agradecimiento especial a Carlos Tévez.

Dos días después de la inesperada muerte de Diego, subió una icónica foto en la que ella le está obsequiándole margaritas a su padre antes de un entrenamiento con el Nápoli. "Siempre le tuve muchísimo miedo a mi muerte, pero hoy ya no... Porque se que ese va a ser el momento que voy a volver a verte y abrazarte de nuevo! Ya te extraño pa!", apuntó en un extenso texto.

Días más tarde publicó una foto de ambos en el reconocido palco de la familia Maradona en la Bombonera. La imagen fue para agradecer el gran gesto de Boca y sus jugadores, que realizaron un homenaje al Diez en el partido frente a Newell's por la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. En la transmisión del partido, se pudo ver a Dalma quebrada cuando los futbolistas le dedicaron un gol a Maradona. "No sabía si iba a poder soportar estar ahí sin el, pero tampoco quería dejar el palco vacío! Hice lo mejor que pude y si bien esta tristeza no se va con nada, les agradezco que lo hayan recordado con tanto cariño y amor genuino! Gracias en nombre de todos sus hijos, sus hermanos Lalo, Hugo,Mary, Lili y sus nietos", sostuvo.

Días más tarde, Carlos Tévez convirtió un gol en la Copa Libertadores y lo celebró mostrando una camiseta histórica de Boca que le había regalado el propio Maradona. El homenaje al mejor estilo Lionel Messi generó el agradecimiento de la actriz. "Gracias @__carlitostevez por todo! Sos familia!", señaló.