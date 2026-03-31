Una España sin poder de fuego decepciona y empata 0-0 con Egipto en amistoso premundialista

El español Pedro Porro reacciona durante el amistoso ante Egipto

Una selección española de fútbol que se mostró por debajo ‌de su nivel ‌habitual empató 0-0 con Egipto el martes como local, un resultado que le hará perder el primer puesto en la clasificación pero que supone un estímulo moral para el elenco africano de cara al Mundial.

Egipto estuvo ​a punto de ⁠marcar en la primera parte, cuando el ‌disparo de Omar Marmoush desde ⁠el borde del área se ⁠estrelló contra un poste, mientras que España tuvo poco que celebrar, creando varias ocasiones a ⁠medias pero pocas oportunidades claras de gol.

El ​empate supone que España caerá ‌al segundo puesto del ‌ranking mundial, superada por Francia. La ocasión ⁠más clara para el local fue un potente tiro libre de Alejandro Grimaldo a cinco minutos del final que se estrelló ​contra ‌el travesaño.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Un sabor amargo, queríamos llevarnos la victoria. Son un equipo que intenta jugar y sin balón se meten atrás y es complicado entrar", dijo Pedri ⁠a la televisión local.

"Todo el mundo tiene ganas de que llegue ya el Mundial. Ahora hay que centrarse en nuestros clubes y esperar al Mundial que todos queremos", agregó.

Egipto terminó el partido con 10 hombres tras la segunda tarjeta ‌amarilla para Hamdi Fathy, pero estará satisfecho con su actuación en un partido que inicialmente iba a disputarse en Qatar, pero que fue trasladado fuera de Oriente Medio debido a ‌problemas logísticos.

En la fase inicial del Mundial que se disputará a mediados de año, Egipto integrará el ‌Grupo G y ⁠se medirá con Bélgica, Irán y Nueva Zelanda. España, en tanto, ​estará en el Grupo H, donde chocará con Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

Con información de Reuters