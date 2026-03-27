Paraguay vence a Grecia en su penúltimo amistoso antes del Mundial

La selección de fútbol de Paraguay derrotó el viernes 1-0 a Grecia en su penúltimo compromiso antes del Mundial, un partido amistoso en el que el equipo sudamericano mostró un juego irregular y con poco brillo.
El delantero del Brighton de Inglaterra Diego Gómez anotó a los 51 minutos el único tanto del encuentro disputado en el estadio Georgios Karaiskáki de Grecia.
Gómez, que el viernes cumplió 23 años, venció el arco local con un potente remate bajo desde el borde del área en la ejecución de un tiro libre.
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El gol reavivó al conjunto de Gustavo Alfaro, que había jugado un primer tiempo decepcionante con apenas una llegada profunda al arco y una mayoría de jugadores que serán titulares en el Mundial que arrancará en junio en Estados Unidos, México y Canadá.
El equipo "guaraní", que clasificó sexto en la eliminatoria de la Conmebol, debutará en el campeonato el 12 de junio ante Estados Unidos y enfrentará además a Australia y al ganador del duelo de repesca entre Turquía y Kosovo en el Grupo D.
La selección de Grecia quedó eliminada de la Copa del Mundo tras finalizar tercera en su grupo de clasificación de la UEFA, detrás de Escocia y Dinamarca.
Paraguay tiene en agenda otro amistoso el martes frente a Marruecos, que integra el Grupo C del torneo con Brasil, Haití y Escocia, en estadio Bollaert-Delelis de Lens, en Francia.
(Escrito por Daniela Desantis)