Amistoso internacional - Grecia - Paraguay

​La selección de fútbol de Paraguay derrotó el viernes 1-0 a ‌Grecia en su ‌penúltimo compromiso antes del Mundial, un partido amistoso en el que el equipo sudamericano mostró un juego irregular y con poco brillo.

El delantero del Brighton de Inglaterra Diego Gómez ​anotó a ⁠los 51 minutos el único tanto ‌del encuentro disputado en ⁠el estadio Georgios Karaiskáki ⁠de Grecia.

Gómez, que el viernes cumplió 23 años, venció el arco local con ⁠un potente remate bajo desde ​el borde del área ‌en la ejecución de ‌un tiro libre.

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El gol reavivó al ⁠conjunto de Gustavo Alfaro, que había jugado un primer tiempo decepcionante con apenas una llegada profunda ​al arco ‌y una mayoría de jugadores que serán titulares en el Mundial que arrancará en junio en Estados Unidos, México y ⁠Canadá.

El equipo "guaraní", que clasificó sexto en la eliminatoria de la Conmebol, debutará en el campeonato el 12 de junio ante Estados Unidos y enfrentará además a Australia y al ganador del duelo ‌de repesca entre Turquía y Kosovo en el Grupo D.

La selección de Grecia quedó eliminada de la Copa del Mundo tras finalizar tercera en su ‌grupo de clasificación de la UEFA, detrás de Escocia y Dinamarca.

Paraguay tiene en ‌agenda otro ⁠amistoso el martes frente a Marruecos, que integra el ​Grupo C del torneo con Brasil, Haití y Escocia, en estadio Bollaert-Delelis de Lens, en Francia.

(Escrito por Daniela Desantis)