Atlético Tucumán vs Banfield: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del Apertura

El juego entre Atlético Tucumán y Banfield se disputará el próximo domingo 26 de abril por la fecha 16 del Apertura, a partir de las 20:00 (hora Argentina) en el Monumental de Tucumán.

Así llegan Atlético Tucumán y Banfield

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

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Últimos resultados de Atlético Tucumán en partidos del Apertura

Atlético Tucumán busca levantarse de su derrota ante Argentinos Juniors en el Diego Armando Maradona. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha perdido 2 y empatado 1, con 3 goles marcados y con 5 en su arco.

Últimos resultados de Banfield en partidos del Apertura

El anterior partido disputado entre Banfield finalizó en empate por 0-0 ante Independiente Riv. (M). En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo y 3 partidos perdidos. Logró convertir 4 goles y le han marcado 6.

Banfield muestra una de las peores temporadas como visitante al no haber sumado ni un punto en los partidos disputados hasta hoy.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 20 de julio, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y finalizó en un empate 1-1.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Álvaro Carranza.

Horario Atlético Tucumán y Banfield, según país