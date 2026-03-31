Gyokeres marca en el final y Suecia se impone 3-2 a Polonia para clasificarse al Mundial

Suecia venció el martes 3-2 a Polonia y se clasificó para el Mundial, gracias a un gol de Viktor Gyokeres a dos minutos del final que decidió una emocionante final de la repesca de la UEFA.
El primer gol de Anthony Elanga para Suecia fue neutralizado por el empate de Nicola Zalewski, pero el tanto de Gustaf Lagerbielke en el minuto 44 devolvió la ventaja a los locales y les permitió llegar al descanso por delante en el marcador.
A pesar de que Karol Swiderski volvió a empatar para Polonia poco después del descanso, Gyokeres aprovechó un tumulto en el área cerca del final para marcar el gol de la victoria y la clasificación.
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El triunfo le valió a Suecia una plaza en el Grupo F del Mundial, que se jugará entre junio y julio, junto a Países Bajos, Japón y Túnez, lo que supone su primera participación en el torneo desde 2018.
Con información de Reuters