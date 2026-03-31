Gyokeres marca en el final y Suecia se impone 3-2 a Polonia para clasificarse al Mundial

El sueco Viktor Gyokeres marca el tercer gol ante Polonia

Suecia venció el martes 3-2 a Polonia ‌y se ‌clasificó para el Mundial, gracias a un gol de Viktor Gyokeres a dos minutos del final que decidió una emocionante ​final de ⁠la repesca de ‌la UEFA.

El primer gol ⁠de Anthony ⁠Elanga para Suecia fue neutralizado por el empate de Nicola ⁠Zalewski, pero el tanto ​de Gustaf Lagerbielke ‌en el minuto ‌44 devolvió la ventaja ⁠a los locales y les permitió llegar al descanso por delante ​en ‌el marcador.

A pesar de que Karol Swiderski volvió a empatar para Polonia poco después ⁠del descanso, Gyokeres aprovechó un tumulto en el área cerca del final para marcar el gol de la victoria y la clasificación.

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El triunfo ‌le valió a Suecia una plaza en el Grupo F del Mundial, que se jugará entre junio ‌y julio, junto a Países Bajos, Japón y Túnez, lo ‌que ⁠supone su primera participación en el torneo ​desde 2018.

Con información de Reuters