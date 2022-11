Selección Argentina: Thiago Almada, el reemplazo de Joaquin Correa en Qatar

El nombre que decidió Scaloni en la cabeza para reemplazar a Joaquín Correa en el Mundial Qatar 2022. El delantero fue desafectado por cuestiones musculares.

Joaquín Correa fue desafectado de la Selección Argentina por una lesión. El reemplazante fue anunciado pasadas las 18:17 del 17 de noviembre, y el mismo es Thiago Almada. Tuvo un importante paso por Vélez Sarsfield y actualmente juega en el Atlanta United de la MLS.

La baja de Joaquín Correa es la segunda que se hizo oficial durante el día 17 de noviembre. Horas antes, Nicolás González fue desafectado y en su lugar ingresó Ángel Correa, jugador del Atlético de Madrid. Es por eso que la situación generó preocupación entre los fanáticos "albicelestes" y creció la expectativa por saber quién reemplazará al ex-Estudiantes de La Plata.

El nombre del reemplazante, que finalmente es Thiago Almada, surgió de los siguientes nombres: Giovanni Simeone, Thiago Almada y Alejandro Garnacho. El más aclamado por los hinchas fue Gio, quien pese a haber quedado fuera de Qatar 2022 hizo un primer semestre espectacular con la camiseta del conjunto italiano. Lo cierto es que el ex-Vélez Sarsfield fue el elegido.

Scaloni desafectó a Nicolás González

Nicolás González fue desafectado de la Selección Argentina por una lesión muscular y se perderá el Mundial de Qatar 2022. El futbolista estaba en duda para disputar el certamen y, desde las redes de la "Albiceleste" confirmaron el cambio en la lista oficial del elenco nacional. Ángel Correa ocupará su lugar en el equipo que dirige Lionel Scaloni que debutará el próximo 22 de noviembre ante Arabia Saudita.

El extremo de 24 años permaneció con distintas molestias físicas que le impidieron tener continuidad en Fiorentina de Italia, donde apenas disputó 42 minutos en la Serie A en la vigente temporada. Muy valorado en el conjunto argentino por su polifuncionalidad, casi siempre rindió bien en los diferentes puestos en los que jugó: de delantero, de volante y hasta de lateral izquierdo. Ahora se perderá la cita mundialista y su reemplazo será el ex hombre de San Lorenzo que gritó campeón en la Copa América 2021 y la Finalissima ante Italia y se desempeña en el Atlético de Madrid.

"Ellos son bastante grandecitos para saber si están en condiciones o no. Todavía tenemos algunos problemitas. Tenemos días para decidir el tema de la lista. Si te soy sincero no puedo decirlo al 100%, pero tenemos tiempo. Por suerte, o mala suerte, podemos cambiar. Esperemos que no, pero está la posibilidad", fue lo que afirmó Lionel Scaloni en diálogo con los medios presentes en Qatar luego de la goleada ante Emiratos Árabes y transmitió la preocupación que sufre desde su lugar.