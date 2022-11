Sadio Mané, la estrella de Senegal, en duda para el Mundial de Qatar 2022 por una lesión

Sadio Mané, la gran estrella de Senegal de 30 años, sufrió una inesperada lesión en el último partido con el Bayern Munich y está en duda para jugar el Mundial de Qatar 2022.

Sadio Mané, la gran estrella de Senegal, está en duda para jugar el Mundial de Qatar 2022 por una lesión. En el compromiso correspondiente a la Bundesliga de Alemania, el futbolista del Bayern Munich se retiró lesionado a los pocos minutos del comienzo del encuentro ante el Werder Bremen y encendió las alarmas de cara al inicio de la Copa del Mundo. Al parecer, la dolencia fue mucho más grave de lo que pareció en el momento en el que salió del campo de juego y no llegaría en las mejores condiciones.

La preocupación en el rostro del futbolista con pasado en el Liverpool era notoria y, con el paso de las horas, trascendió que no jugará la competencia que se desarrollará entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre. El famoso diario francés L'Equipe dio la noticia a través de sus redes sociales confirmando que el atacante no jugará el certamen. Igualmente, el Seleccionado senegalés todavía no lo dio por hecho y el club publicó un comunicado en el que dieron esperanzas.

De esta manera, la incertidumbre crece ante lo sucedido con el delantero que ganó la Copa Africana de Naciones en 2021 tras vencer a Egipto por penales. Senegal, por su parte, integrará el Grupo A del Mundial junto a Qatar, Ecuador y Países Bajos. Contra estos últimos se enfrentarán en primera instancia el próximo lunes 21 de noviembre a las 13:00, mientras que sus rivales harán lo propio un día antes.

"Sadio Mané sufrió una lesión en la cabeza del peroné derecho y es baja para el partido contra el Shalke. Se le realizarán más pruebas en los próximos días. El Bayern se mantiene en contacto con el equipo médico de la Asociación Senegalesa de Fútbol", aseguraron desde la institución alemana con respecto al futbolista. En caso de que se confirme la lesión del africano, se sumará a la larga lista de jugadores importantes que se perderán la Copa del Mundo, que con el paso de los días se agranda cada vez más. Giovani Lo Celso, Paul Pogba, N'Golo Kanté, Timo Werner, Diogo Jota y Phillipe Coutinho son algunos de los que no dirán presente en el torneo debido a las distintas dolencias que los afectaron.

La estrella de México que se perderá el Mundial de Qatar 2022 por una grave lesión

Uno de los mejores jugadores de la Selección de México que dirige Gerardo Martino no disputará el Mundial de Qatar 2022. Una grave lesión sufrida el pasado mes de agosto lo marginó y no logró recuperarse para el certamen que comenzará el próximo 20 de noviembre. La "Tri" debutará contra Polonia dos días después y también compartirá el Grupo C con Argentina y Arabia Saudita, pero lo hará sin uno de sus principales cracks.

Se trata de Jesús Manuel Corona, mejor conocido como "Tecatito". El futbolista de 29 años nacido en Hermosillo y nacionalizado portugués será la baja más sensible para el "Tata" a raíz de una rotura de peroné y ligamentos del tobillo izquierdo en un entrenamiento con el Sevilla de España y se sumó a la larga lista de los que no estarán en el torneo.