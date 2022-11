La estrella de México que se perderá el Mundial de Qatar 2022 por una grave lesión

Una de las figuras de la Selección de México que dirige Gerardo "Tata" Martino se perderá el Mundial de Qatar 2022 por una grave lesión.

Uno de los mejores jugadores de la Selección de México que dirige Gerardo Martino no disputará el Mundial de Qatar 2022. Una grave lesión sufrida el pasado mes de agosto lo marginó y no logró recuperarse para el certamen que comenzará el próximo 20 de noviembre. La "Tri" debutará contra Polonia dos días después y también compartirá el Grupo C con Argentina y Arabia Saudita, pero lo hará sin uno de sus principales cracks.

Se trata de Jesús Manuel Corona, mejor conocido como "Tecatito". El futbolista de 29 años nacido en Hermosillo y nacionalizado portugués será la baja más sensible para el "Tata" a raíz de una rotura de peroné y ligamentos del tobillo izquierdo en un entrenamiento con el Sevilla de España y se sumó a la larga lista de los que no estarán en el torneo. Al margen de que evolucionó en los meses posteriores al contratiempo que puso en duda su participación en la Copa del Mundo, no llegará en las mejores condiciones y el DT tomó la decisión de no incluirlo.

"Tras la comunicación pertinente entre el director técnico Gerardo Martino y Jesús Manuel Corona se informa que el jugador no podrá ser integrado a la selección nacional rumbo a la Copa del Mundo Qatar. Lo anterior, debido a que no se ha completado su proceso de recuperación tras la lesión sufrida en agosto", expresó la Federación Mexicana de Fútbol en un contundente comunicado en el que descartaron la presencia del extremo "Azteca".

Desde su debut oficial con la Selección Mayor de México en 2014, "Tecatito" disputó un total de 56 partidos, convirtió 9 goles y brindó 6 asistencias. El atacante jugó varios certámenes y sumó un Campeonato de la Concacaf Sub 20 en 2013 y una Copa de Oro en 2015. Por otro lado, estuvo en dos Copas América y formó parte del plantel en el Mundial de Rusia 2018, en donde su equipo llegó a octavos de final.

La carrera de Jesús "Tecatito" Corona en clubes

El futbolista surgido en el Monterrey disputó tres temporadas en el mencionado club mexicano y rápidamente emigró al fútbol europeo para vestir los colores del Twente de Países Bajos. Su mejor nivel se dio en el Porto de Portugal, en el que se desempeñó entre 2015 y 2021. En enero del 2022 arribó al Sevilla, donde sufrió la lesión que hoy lo deja afuera del Mundial que se disputará en Qatar.

Fixture de la selección de México en el Mundial de Qatar 2022