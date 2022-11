Neymar habló de su retiro luego de Qatar 2022: "El último"

El crack brasileño dejó dudas respecto a su futuro en el seleccionado.

La estrella de Brasil, Neymar Junior, jugará el fin de semana para el París Saint Germain y, a días de participar en el Mundial de Qatar 2022, sorprendió al reconocer que podría retirarse del seleccionado luego de que finalice la Copa del Mundo.

La historia de Neymar con los hinchas brasileños tuvo varias idas y vueltas en la relación. Lo que comenzó como una esperanza hacia el crack, con el correr de los años se transformó en presiones y críticas constantes. A pesar de estar a dos goles de igualar a Pelé (77) como el máximo goleador en la historia del "Scracht", el jugador del PSG confesó al medio Globoesporte qué siente al ser el centro de atención y cómo ve su futuro.

“¿Son altas las exigencias? Si. ¿Hay situaciones injustas? Sí. También hay injusticias por ser Neymar, por ser lo que soy en la selección brasileña. Escucho cosas que miro y pienso, ‘no tienen sentido’. No puedo llegar a los números que tengo sin tener cuidado, sin haberme entrenado, sin haber luchado por conquistar todo esto. No puedo batir récords todo el tiempo, todos los días. Trabajé para ello, me entrené para ello, dejé de hacer mucho por ello. La crítica injusta, en ese sentido, me duele porque nadie sabe la realidad que vivo. Nadie conoce mi día a día. La gente que me rodea, la que está más cerca de mí, sabe muy bien lo que hago para estar bien, para estar al 100 por ciento, para no lesionarme", comentó el jugador de 30 años.

Al ser consultado sobre qué significó para el jugar en el seleccionado, Neymar declaró con contundencia: "Ese fue mi sueño, lo que proyecté. Por supuesto, jugar para la selección brasileña era mi sueño. Solo jugar para el equipo nacional es surrealista. Era un sueño que no estaba cumpliendo solo para mí, sino para mis amigos, que no podían jugar profesionalmente, para mi padre, para mi abuelo, para mi familia”.

La confesión de Neymar sobre su retiro de la Selección de Brasil

Más allá de conocer al pie de la letra lo que significa para su país, el capitán del equipo dirigido por Tite sembró dudas con respecto a su continuidad en el seleccionado: "Jugaré como si fuera el último. Hablo con mi padre, siempre hablamos. Jugamos cada partido como si fuera el último porque no se sabe el mañana. No puedo garantizar que juegue otra Copa o que... Sinceramente, no lo sé. Jugaré como si fuera la última. Tal vez jugaré otra, tal vez no. Depende... Va a cambiar de entrenador, no sé si le caeré bien al entrenador”.

Si bien en el pasado sufrió continuas lesiones que lo alejaron por varios meses de las canchas, el exfutbolista del Barcelona de España negó que la posible decisión de su alejamiento tenga que ver con cuestiones físicas y se mostró confiado de cara a Qatar. "No. Depende de cómo voy a ser. Es algo de lo que no quiero decir nada ahora. Quiero jugar esta Copa, dedicarme a ello, porque estoy seguro de que tenemos potencial para llegar muy lejos. Aunque mucha gente no confíe en nosotros, demostraremos lo diferente. Veo que esta Selección tiene muchos frutos, muchas cosas buenas, y veo que podemos llegar muy lejos”, exclamó.