La Selección Argentina sufre un duro golpe para el Mundial Qatar 2022: quién se lesionó

La dura lesión que golpea a la Selección Argentina de fútbol rumbo al Mundial de Qatar 2022. Una baja complicada para el entrenador Lionel Scaloni.

La Selección Argentina de fútbol tuvo una pésima noticia a menos de tres meses del debut en el Mundial de Qatar 2022. Se trata de la lesión de un jugador polifuncional que podría ofrecerle muchas soluciones a "La Scaloneta" en un torneo en el que el recambio será necesario porque habrá partidos cada tres o cuatro días.

De esta manera, Lionel Scaloni tendrá que conformarse con los jugadores que habitualmente son titulares más otras pocas alternativas en el banco de los suplentes. El Seleccionado irá con mucha ilusión al certamen que se desarrollará en Doha entre el próximo 20 de noviembre y el 18 de diciembre, luego de los títulos conseguidos en la Copa América 2021 y La Finalissima 2022.

Selección Argentina: Foyth se lesionó y está casi afuera del Mundial Qatar 2022

Se trata de Juan Marcos Foyth, el futbolista de Villarreal de España que puede hacerlo como zaguero, lateral derecho o hasta incluso de volante central. El ex Estudiantes de La Plata, de 24 años y 1.87 m., se lastimó a los 56 minutos del partido que culminó 0-0 contra Getafe como visitante por la tercera fecha de LaLiga.

El primer diagnóstico indica que el ex Tottenham de Inglaterra sufrió una fuerte molestia en la rodilla izquierda mientras trasladaba el balón y fue impactado por el jugador local Cristian Portugués. El platense cayó al campo de juego, se quedó tendido allí durante varios segundos y debió ser reemplazado. Así, no solamente peligra su presencia en la Copa del Mundo sino también su posible traspaso a Barcelona, que lo pretendió en los últimos días aunque no está dispuesto a pagar la cláusula de rescisión de 54 millones de euros.

El joven del "Submarino Amarillo" será baja por más un mes y medio, por lo cual no estará convocado para los amistosos que la Selección Argentina disputará en Estados Unidos a finales de septiembre, en el marco de la última doble Fecha FIFA del año antes de la gran cita en Qatar. Se estima que, en dichos encuentros, Scaloni rotará el equipo para los choques con Honduras y Jamaica.

Como la vuelta a los entrenamientos con el resto del plantel dirigido por Unai Emery se calcula recién para mediados de octubre próximo, es muy complicada la participación de Foyth en el Mundial, que empezará el 20 de noviembre. Para la lista de 26 de "La Scaloneta", el ex Estudiantes luchaba por el puesto principalmente con Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian "El Cuti" Romero, Germán Pezzella y Lucas Martínez Quarta.

Juan Foyth, muy complicado para llegar a su primer Mundial con la Selección Argentina.

Los números de Foyth en la Selección Argentina y en Villarreal

Luego del paso por "La Albiceleste" Sub 20, el defensor debutó en la mayor en 2018 y allí disputó 14 partidos oficiales sin goles ni asistencias, aunque integró el plantel campeón de La Finalissima. Por otro lado, en el club español acumula desde 2020 un total de 74 encuentros con 4 tantos, 2 asistencias y un título obtenido.