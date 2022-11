La fuerte protesta de los jugadores alemanes contra la FIFA por no permitirles usar el brazalete LGBTIQ+

En la previa del debut en el Mundial de Qatar 2022 ante Japón por el Grupo E, Alemania desafió a la FIFA con una contundente protesta.

Alemania desafió a la FIFA en la previa del partido de la fase de grupos ante Japón en el Mundial de Qatar 2022. El elenco teutón saltó al campo de juego y, luego de los himnos y el sorteo para elegir lado, los futbolistas posaron para la clásica foto de una manera particular. De esta manera, una Selección más se mostró en desacuerdo en el torneo ante la prohibición de vestir una cinta con los colores LGTB y las violaciones a los derechos humanos en el país organizador.

A la hora de la formación, los jugadores se taparon la boca en señal de protesta y fue una demostración más de la bronca contra algunas cuestiones que no son para nada menores. En el duelo entre Inglaterra e Irán se vio algo similar, ya que Harry Kane sí vistió la cinta y tanto los hinchas como los representantes iraníes tomaron otra decisión determinante. En este encuentro, correspondiente al Grupo E de la Copa del Mundo, uno de los principales referentes de los alemanes no la utilizó para no sufrir una sanción.

Manuel Neuer, arquero del conjunto germano, finalmente no salió con el brazalete con la frase "One Love", pero sí utilizó otro permitido por la FIFA contra el racismo. La Federación Alemana de Fútbol tiene un objetivo y lo dejaron en claro. "Dar ejemplo de los valores que vivimos en la Selección: la diversidad y el respeto mutuo. Sea ruidoso junto a otras naciones. No se trata de un mensaje político: los derechos humanos no son negociables. Eso debería ser evidente. Pero lamentablemente todavía no lo es. Por eso este mensaje es tan importante para nosotros. Prohibirnos la venda es como prohibirnos la boca. Nuestra postura se mantiene", escribieron desde las redes sociales.

Las protestas de Irán e Inglaterra antes del comienzo del segundo partido del Mundial Qatar 2022

Los hinchas y los jugadores de Irán se mostraron en señal de protesta en la previa del partido contra Inglaterra, por la primera fecha del Grupo B del Mundial de Qatar 2022. Antes del comienzo de dicho encuentro, los futbolistas se negaron a cantar el himno de su país y los propios fanáticos silbaron cuando lo escuchaban. Los ingleses también tuvieron una reacción distinta.

En el primer caso, la decisión de negarse a entonar las estrofas de su canción patria estuvo relacionada con la ola de violencia institucional y protestas que atraviesa Irán por el asesinato de la joven de 22 años Mahsa Amini, quien fue detenida, golpeada y torturada en Irán por llevar mal puesto su velo por la Policía de la moral. Este lamentable hecho se dio en Teherán el pasado mes de septiembre por la "policía de la moral" iraní. La acción fue apoyada por los fanáticos iraníes, que silbaron su propio himno. Además, es probable que los jugadores que no griten sus goles, como anticipó su capitán en la previa.