La feroz amenaza que sufrió un periodista cubriendo en Qatar la previa del Mundial: "La cámara"

Un periodista sufrió una feroz amenaza mientras realizaba la cobertura de la previa del Mundial desde Qatar y estuvo cerca de que le destruyan los elementos de trabajo.

Un periodista recibió una feroz amenaza en medio de la cobertura del Mundial de Qatar 2022. El enviado especial de la cadena televisiva TV2 de Dinamarca estuvo cerca de perder sus equipos de trabajo por la manera en que tres personas del país organizador lo increpó por el solo hecho de filmar. Para su suerte, la discusión no pasó a mayores y no hubo más problemas, al margen del mal momento que atravesó.

Es que la Copa Mundial de la FIFA tiene distintas reglas y restricciones para los medios acreditados que deben respetarlas. En este caso, el protagonista no infringía ninguna de ellas, pero igualmente lo culparon, amenazaron y taparon su cámara. Horas después, el mencionado canal informó qué fue lo que sucedió y defendió a su empleado alegando que estaba trabajando en un lugar público, por lo que tenía el derecho de hacerlo.

"Señores, ustedes invitaron a todo el mundo aquí a Qatar ¿Por qué no podemos filmar acá? No necesitamos permiso para estar acá, es un lugar público. Nos amenazan con romper la cámara", esbozó el periodista en el momento del ataque de las personas vestidas con la vestimenta correspondiente al Mundial. Por supuesto, el video del polémico momento no tardó en viralizarse en las redes sociales.

A raíz de la trascendencia que tuvo, el Comité Organizador del Mundial se vio obligado a pedir disculpas públicamente por lo que pasó y justificaron el ataque como una interrupción por error. Al margen de todo esto, el momento incómodo que Rasmus Tantholdt vivió en Doha lo reflejó en su cuenta de Twitter: "Recibimos una disculpa de la Oficina Internacional de Medios de Qatar y del Comité Supremo. Esto sucedió cuando estábamos transmitiendo en vivo desde una rotonda en Doha ¿Pasará también con otros medios?".

Las restricciones para los medios que cubran el Mundial de Qatar 2022

De acuerdo a lo establecido por parte del país organizador del campeonato del mundo, hay algunos puntos con los que prohíben ciertas actividades para los acreditados:

- Los medios de TV internacional no pueden entrevistar a personas en sus hogares debido a que esto puede tener un efecto paralizador severo en la cobertura de los medios.

- Está prohibido que los medios filmen los alojamientos en donde se albergan trabajadores migrantes.

- Tampoco pueden grabar en edificios del gobierno, lugares de culto, hospitales ni universidades, como así tampoco propiedades residenciales y negocios privados.

- Las mencionadas restricciones están dentro de una lista de condiciones que los medios tienen que aceptar al solicitar el permiso de filmación de las autoridades de Qatar con el fin de capturar fotografías y videografías de los lugares más populares del país. Esto también se aplica a los fotógrafos, pero no explícitamente a los periodistas de medios impresos que no filman las entrevistas.