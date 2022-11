La drástica decisión de Luis Enrique contra el periodismo de España: "Sin filtros"

El técnico Luis Enrique anunció, a través de un video, que desde el próximo viernes -cuando el equipo se instale en Doha- abrirá un canal de Twitch que busca generar "una comunicación con los aficionados".

El entrenador de la Selección de España, Luis Enrique, anunció el arranque de una guerra al periodismo deportivo de su país. El técnico de "la Furia" tomó una fuerte decisión que ya resonó en los medios de comunicación y levantó polémica en los medios en la previa del Mundial de Qatar 2022.

El técnico Luis Enrique anunció, a través de un video, que desde el próximo viernes -cuando el equipo se instale en Doha- abrirá un canal de Twitch que busca generar "una comunicación con los aficionados". De esta forma, será un streamer. Rápidamente el video tuvo en poco tiempo más de 750.000 reproducciones, y dijo lo siguiente: "Grabo este vídeo para anunciar que me he hecho "streamer". Bueno, no me he hecho 'streamer' porque esto es un vídeo y todavía no he debutado, pero mi intención es 'streamear' a lo largo del tiempo que estemos en Doha, a donde llegaremos en la madrugada de este viernes, por lo que pienso empezar ese mismo día".

El video se enmarca en una "guerra" que Luis Enrique tiene con el periodismo deportivo y que, en las últimas horas, marcó un nuevo hito. Siempre ha tenido cruce y comentarios fuertes, de hecho se recuerdan varias peleas en conferencia de prensa ante preguntas llamativas por parte de los periodistas. Ahora, Luis Enrique, sumó un nuevo paso en la pelea y añadió que no ahabrá intermediarios aunque, claramente, tiene que hacer las conferencias de prensas avaladas y obligatorias de la FIFA.

El video se inicia con una frase simpática en la que Enrique, nacido en Gijón hace 52 años, avisa: "streamers del mundo apártense, que vengo cuesta abajo y sin frenos", y cierra con un anuncio muy puntual: "Las imágenes que verán serán muchos mejores que estas, porque habrá mejor iluminación y fidelidad de imagen. Después, esta caripela es la que hay", concluyó en el mismo tono festivo con el que comenzó su "mensaje". España formará parte del complicado Grupo E del Mundial, que compartirá nada menos que con Alemania, además de Costa Rica y Japón.

Una de las críticas que le hizo la prensa fue haber dejado afuera a Sergio Ramos y el defensor, en una publicación -junto con las dos Eurocopas y el Mundial- escribió: ""La temporada pasada fue dura, por las lesiones y la adaptación a un club nuevo y a una ciudad distinta. Trabajé en cuerpo y alma para recuperarme y volver a sentirme el de siempre, guiado por los objetivos e ilusiones que uno siempre se marca y se propone".