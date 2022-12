Francia vs. Polonia en el Mundial Qatar 2022: hora, TV en vivo, streaming y formaciones

Francia vs. Polonia en vivo en el Mundial de Qatar 2022. Hora, TV, streaming y formaciones para ver el partido por los octavos de final de la Copa del Mundo.

Francia, primero del Grupo D y actual campeón del mundo, y Polonia, segundo del Grupo C, jugarán hoy por los octavos de final del Mundial Qatar 2022. El encuentro comenzará a las 12.00 en el Estadio Al Thumama y contará con la transmisión de la señal TyC Sports y DirecTV.

Francia se clasificó como líder del Grupo D, con dos victorias (4-1 ante Australia y 2-1 con Dinamarca) y una sorpresiva derrota con suplentes (1-0 ante Túnez). Polonia, por su lado, clasificó como escolta en el Grupo C, con cuatro puntos (0-0 vs. México, 2-0 vs. Arabia Saudita y 0-2 con Argentina).

Con sus titulares en cancha, Francia aparece como el favorito, de la mano de figuras como Adrian Rabiot, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y su goleador histórico, Olivier Giroud. Polonia aparece como el equipo que apostará a un esquema defensivo y cerrado, con Robert Lewandoski como referente ofensivo.

Las formaciones de Francia vs. Polonia en el Mundial de Qatar 2022

Francia: Hugo Lloris; Jules Koundé, Raphael Varane, Dayot Upamecano, Theo Hernández; Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni; Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé y Olivier Giroud. DT: Didier Deschamps.

Polonia: Wojciech Szcezsny; Bartosz Bereszynski, Kamil Glik, Jakub Kiwior, Matty Cash; Przemysaw Frankowski, Krystian Bielik, Grzegorz Krychowiak, Piotr Zielinski; Karol Widerski; Robert Lewandowski. DT: Czesaw Michniewicz.

Francia y Polonia, otro de los duelos de octavos de final.

Hora: 12 de Argentina.

TV: TyC Sports.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

Estadio: Al Thumama.

Los octavos de final del Mundial de Qatar 2022

Con información de Télam.