El feroz ataque de un periodista de "El Chiringuito" contra Luis Enrique: "¿En qué mundo viven?"

La eliminación de España frente a Marruecos por penales en la Copa del Mundo desató un verdadero caos entre los periodistas deportivos español y, desde ya, el principal apuntado fue el director técnico Luis Enrique. Más allá de la actuación futbolística, otra de las razones por la cual le pegan al entrenador es su búsqueda de hacer "streaming" para saltar a los periodistas y buscar una comunicación distinta.

El primero que se sacó fue Josep Pedrerol en su clásico editorial y le pegó a Luis Enrique con durísimos comentarios. "¿En qué mundo viven?", dijo el periodista de "El Chiringuito" completamente enojado contra los jugadores incluso. Minutos antes de esa frase recordó lo que dijeron los jugadores de la Selección. Vale recordar que Ferrán Torres indicó: "El fútbol ha sido injusto con nosotros una vez más". También, por ejemplo, Rodri: "Esperábamos once tíos atrás, siempre nos juegan así". De esta forma, añadió: "Somos el hazmerreir del mundo".

En este punto, Pedrerol agregó: "Para aquellos que decíamos lo que no nos parecía bien. Para aquellos que comentamos que la segunda parte con Alemania fue mala. Y peor ante Japón. Y que no había autocrítica. No, aquellos que decían que todo estaba bien... ¿qué dicen ahora? Las críticas cuando hay solución, son las que entiendo como positivas. Criticar a Luis Enrique o a los jugadores, no es ir contra España. Hacer autocrítica es ir a favor de España”. En este mismo sentido, añadió: “Todos hemos caído en la trampa. El gran problema de esta selección fue hacer protagonista a un seleccionador. Luis Enrique le ha quitado tanta presión a los jugadores que no sabíamos que jugábamos un Mundial”. Por otro lado, otro de los periodistas deportivos dirigió el ataque al yerno del entrenador, Ferrán Torres: "Estoy cansado de que me hablen de estilo cuando acabas de ser eliminado haciendo el ridículo”.

Bono: el arquero de Marruecos hincha de River que eliminó a España

Bono, el arquero de Marruecos, fue la gran figura atajando dos penales ante España por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 luego de que el encuentro finalice 0 a 0 tanto en el tiempo reglamentario como en el alargue. Además, el portero que también la rompió en la fase de grupos es conocido por ser hincha de River Plate. Como varios jugadores en el mundo, el caso del portero que se desempeña en el Sevilla es uno de los tantos que son fanáticos de un club del fútbol argentino. El futbolista al que le encanta Ariel Ortega, elogió a Franco Armani y que sueña con jugar en nuestro país.

Al margen de ser marroquí, Bono recibió como primer regalo una camiseta de la Selección Argentina y no se despegó más de ella. La "Albiceleste" pasó a ser su favorita y el "Burrito" un gran referente del fútbol y también de la vida. Tal es así que hasta le puso el nombre del ex jugador del "Millonario" a su perro en honor a él. Pero claro, no se quedó con lo que logró el jujeño, sino que conoció mucho más de la vida de la institución de Núñez.