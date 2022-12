El desgarrador llanto de un relator por la eliminación de España en el Mundial: "No puede ser"

Un famoso periodista español lloró desconsoladamente luego de la derrota de España ante Marruecos por penales en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022.

Un reconocido periodista español lloró desconsoladamente luego de lo que fue la eliminación de su Selección del Mundial de Qatar 2022 a manos de Marruecos por penales en octavos de final. Los dirigidos por Luis Enrique no jugaron bien, estuvo lejos de concretar las situaciones que tuvo y, para colmo, los africanos ganaron con los tiros desde los doce pasos de la mano de su arquero Bono, que tapó dos remates. Esto generó molestias, pero también tristeza entre los distintos relatores que acompañaban al equipo.

Es el caso de Manolo Lama, un famoso comentarista que contó el minuto a minuto del encuentro trascendental y explotó en llanto una vez que Achraf Hakimi convirtió el último tiro. El futbolista del PSG la picó, dejó sin chances a Unai Simón y ahogó las posibilidades de la "Furia Roja" para meterse en la siguiente ronda. El periodista dijo lo que piensa acerca de la durísima derrota sufrida y sus lágrimas lo dejaron más que claro.

"Estamos eliminados. Estamos fuera del Mundial. Lloro por mí España. No hay derecho, estamos eliminados. No puede ser. No puede ser. ¿Qué hemos hecho para merecer esto? Ahora mismo España entera llora, no se cree lo que acabamos de ver. Hemos tirado tres penaltis y hemos fallado los tres. No puede ser. Estoy ahora mismo como los jugadores, muerto", relató Lama lo que fue el final del partido y la eliminación de su Selección de la Copa del Mundo.

Luego de escuchar a sus compañeros dentro del campo de juego, el relator continuó: "Es increíble. Llora España, llora 'La Roja'. La única sorpresa hasta el momento en octavos nos la hemos comido nosotros. Estamos eliminados. Todos los favoritos han pasado y nosotros estamos eliminados. No puede ser. Lo festeja Marruecos, enhorabuena al país vecino, a los marroquís, pero nuestra pena está adentro. Hemos ganado sólo un partido en el Mundial".

Bono: el arquero de Marruecos hincha de River que eliminó a España

Bono, el arquero de Marruecos, fue la gran figura atajando dos penales ante España por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 luego de que el encuentro finalice 0 a 0 tanto en el tiempo reglamentario como en el alargue. Además, el portero que también la rompió en la fase de grupos es conocido por ser hincha de River Plate. Como varios jugadores en el mundo, el caso del portero que se desempeña en el Sevilla es uno de los tantos que son fanáticos de un club del fútbol argentino. El futbolista al que le encanta Ariel Ortega, elogió a Franco Armani y que sueña con jugar en nuestro país.

Al margen de ser marroquí, Bono recibió como primer regalo una camiseta de la Selección Argentina y no se despegó más de ella. La "Albiceleste" pasó a ser su favorita y el "Burrito" un gran referente del fútbol y también de la vida. Tal es así que hasta le puso el nombre del ex jugador del "Millonario" a su perro en honor a él. Pero claro, no se quedó con lo que logró el jujeño, sino que conoció mucho más de la vida de la institución de Núñez.