"Dibu" Martínez: "Estoy tranquilo dentro de la cancha y es lo que más valoro"

Tras salvar en la última pelota a la Selección, el arquero reconoció que se les hizo "cuesta arriba" el partido tras el descuento de Australia.

"Es mi primer mundial, trato de hacer lo mejor que puedo, estoy tranquilo dentro de la cancha y eso es lo que más valoro", afirmó el arquero de la Selección Argentina, Emiliano "Dibu" Martínez, tras el triunfo del conjunto albiceleste frente a su par de Australia por 2 a 1.

Martínez salvó a Argentina en el tiempo de descuento tras haber tapado un remate del delantero australiano Awer Mabil. En cuanto al partido, que tuvo dramatismo a partir del descuento de Australia, señaló: "Hoy sufrimos, presionaban muy alto y eran agresivos en la presión, nos costó la salida desde atrás".

"Mejoramos un poco en el segundo tiempo, controlamos el partido, nos pusimos 2-0, empezamos a jugar mejor, con la entrada de 'Licha' (Martínez) tuvimos amplitud abajo para la salida del balón. Y de la nada, nos metieron un gol, en el que giran y cambia completamente la trayectoria de la pelota y entra al lado del palo, y se nos hizo cuesta arriba", sostuvo.

En ese sentido, el arqueo del Aston Villa de Inglaterra enumeró: "Me llegan dos veces contra Arabia y una cagada con una pelota que no pude sacar, con México un poco mejor, con Polonia no tuve trabajo"

Por otra parte, destacó el partido dela capitán albiceleste Lionel Messi, que cumplió 1.000 encuentros en su trayectoria entre Selección y clubes. "Es lo que genera él. Si lo vemos con tantas ganas y llevando a adelante al equipo cuando lo necesitamos, yo y mi defensa lo tenemos que ayudar"

Tras haberse clasificado a cuartos de final de la Copa del Mundo, Argentina deberá enfrentar el viernes a Paises Bajos, que se impuso por 3 a 1 a su par de Estados Unidos.

Sobre Paises Bajos, Martínez señaló que es será un "gran rival" y amplió: "Venimos de México, Arabia Saudita, Polonia, esta Australia que era muy aguerrida, y viene una selección con mucha más calidad técnica, pero ellos también nos tienen que tener en cuenta a nosotros".

Finalmente, sobre haberse teñido la bandera argentina en el pelo, "Dibu" explicó: "Hicimos una apuesta con (Germán) Pezella, (Guido) Rodríguez y el 'Huevo' Acuña. Gracias a dios se dio y tuve que cumplir"