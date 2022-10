Atento Uruguay: Cavani se lesionó y es duda para el Mundial de Qatar 2022

Edinson Cavani, una de las grandes figuras de Uruguay que estuvo en el radar de Boca Juniors hasta hace pocos meses, se lesionó y está en duda para el Mundial de Qatar 2022.

Edinson Cavani sufrió una lesión en el partido entre el Valencia y el Barcelona por la Liga de España y preocupa a la Selección de Uruguay de cara al Mundial de Qatar 2022. El delantero que estuvo en el radar de Boca Juniors en el último mercado de pases por sus intenciones de vestir la camiseta "Azul y Oro" está en duda para el certamen que comenzará en noviembre, que puede ser el último de su carrera.

El atacante de 35 años dijo presente en el torneo en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y tendrá su cuarta oportunidad para consagrarse con el trofeo más preciado. Además, grito campeón con la "Celeste" en la Copa América disputada en 2011 en nuestro país de la mano del "Maestro" Oscar Washington Tabárez. Sin embargo, esta dolencia lo complica y su nuevo DT, Diego Alonso, tendrá que decidir si lo incluye o no en la lista.

Cuando corrían 20 minutos de la primera parte del mencionado cruce Edinson Cavani cayó dolorido en el verde césped y encendió las alarmas de su seleccionado. El Charrúa se tomó el tobillo y la imagen no fue para nada favorable. La buena noticia que le da esperanza a todo Uruguay es que el hombre con pasado en Villarreal se retiró del campo de juego caminando.

Por si la lesión sufrida por Cavani fuera poco, el Valencia cayó como local ante el Barcelona en la jornada 12 del campeonato español. Actualmente, dicho equipo ocupa el décimo puesto de la tabla de posiciones y está a 16 del Real Madrid y el "Blaugrana", los líderes. De cara al cierre de la temporada, al elenco del "Matador" le quedan tres partidos antes de que comience el Mundial y es muy probable que el atacante no los juegue.

Edinson Cavani ilusionó a Boca y a Riquelme de nuevo

"Boca es un desafío y es algo lindo... Vivir la experiencia de jugar y de formar parte de ese club". Veremos si uno todavía está fuerte como para competir a ese alto nivel, se puede abrir de vuelta esa posibilidad", profundizó. Consultado al respecto de su probable arribo a la institución argentina a mediano o a corto plazo, el futbolista reconoció que, profundizó.

"Las veces que hablé con Román fue claro, por ahí los tiempos no se dieron cuando pensamos que podía ser". "Siempre fuimos muy claros con Riquelme, de jugador a jugador. Él me entendía seguramente. Ir a ese club y no estar físicamente o preparado como para competir realmente y dar lo mejor como a uno le gustaría... Ahí seguramente daremos un paso al costado", admitió Cavani. Sobre la chance de jugar en Boca, remató: "Pero yo creo que siempre hay un tiempo, siempre hay un momento en el que se puede dar".