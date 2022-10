Edinson Cavani ilusionó a Boca y a Riquelme de nuevo: "Se puede dar"

El mensaje de Edinson Cavani que volvió a ilusionar a Boca y a Juan Román Riquelme para el próximo mercado de pases del fútbol argentino. "Sería algo lindo", admitió.

Edinson Cavani volvió a ilusionar a Boca y a Juan Román Riquelme después de su frustrado fichaje por "El Xeneize" a mediados de 2022. El delantero de Valencia de España y de la Selección de Uruguay dejó abierta la puerta para recalar al fin en el fútbol argentino a los 35 años.

El atacante fue entrevistado por ESPN y dejó un mensaje que hace soñar al club de La Ribera de cara al próximo mercado de pases en enero de 2023. Sin embargo, existen mayores chances de que ese posible traspaso ocurra en junio próximo, dado que "El Matador" lleva pocos meses en el conjunto "Che".

Cavani volvió a ilusionar a Boca y a Riquelme: "Algo lindo"

Consultado al respecto de su probable arribo a la institución argentina a mediano o a corto plazo, el futbolista reconoció que "Boca es un desafío y es algo lindo... Vivir la experiencia de jugar y de formar parte de ese club". "Veremos si uno todavía está fuerte como para competir a ese alto nivel, se puede abrir de vuelta esa posibilidad", profundizó.

No obstante, el protagonista también aclaró que tenía "el desafío de jugar en España" a esta altura de su carrera profesional y detalló: "Las veces que hablé con Román fue claro, por ahí los tiempos no se dieron cuando pensamos que podía ser". "Siempre fuimos muy claros con Riquelme, de jugador a jugador. Él me entendía seguramente", insistió.

"ir a ese club y no estar físicamente o preparado como para competir realmente y dar lo mejor como a uno le gustaría... Ahí seguramente daremos un paso al costado", admitió Cavani. Sobre la chance de jugar en Boca, remató: "Pero yo creo que siempre hay un tiempo, siempre hay un momento en el que se puede dar".

Por qué Cavani no jugó en Boca

Más allá de la versión de Riquelme que indicaba que el jugador "tenía ganas" de vestir esta camiseta, a comienzos de agosto de 2022 se hizo oficial que se había caído esa chance. Diversos periodistas que cubren la actualidad del club confirmaron que el goleador "tiene como prioridad quedarse en Europa porque ese es el deseo de la familia" y aseguraron que "en Europa genera algo la versión fuerte de que Cavani iba a venir a Boca: ese ´algo´ es que los clubes europeos digan ´lo vamos a perder´". "Pero Cavani habló con Riquelme y le dijo que era imposible convencer a la familia de que venga a vivir acá en este momento", agregaron.

Riquelme dijo que Cavani quiere venir a Boca.

Igualmente, aclararon que "la charla quedó pendiente para algún futuro" y que "Cavani nunca estuvo convencido decididamente de que iba a venir a Boca". También resaltaron que si el futbolista "viene a Sudamérica, la prioridad es Boca, pero hoy su familia quiere seguir en Europa. Después se verá".