Un amigo de Macri apuntó contra el Mundial de Clubes: "Eliminar"

Javier Tebas liquidó a la FIFA y apuntó contra el Mundial de Clubes: "Eliminar".

Javier Tebas rompió el silencio y apuntó contra la FIFA y el Mundial de Clubes 2025, certamen que comenzó el pasado 14 de junio y se está disputando en Estados Unidos. El presidente de La Liga de España se mostró muy crítico de la competición, en la que los clubes sudamericanos demostraron un buen nivel (ninguno de los equipos que jugaron perdieron hasta el momento), incluso jugando contra rivales europeos. Fiel a su estilo, el histórico dirigente no tuvo reparos para hablar del torneo con formato novedoso, al cual consideró que hay que "eliminar".

"Mi objetivo es que no haya más Mundiales de Clubes, lo tengo muy claro", comenzó diciendo Tebas ante la consulta de un periodista sobre cómo mejoraría la competencia, en el marco de un acto conmemorativo por los diez años de la firma del Real Decreto sobre los derechos audiovisuales en el fútbol. "No hay fechas. No hace falta otra competición más que mueve dinero hacia un sector de clubes y jugadores. Aquí no hay más dinero, hay que mantener el ecosistema y eliminarlo. Mantenerlo como estaba antes. No hay fechas", sentenció.

Tebas apuntó contra el Mundial de Clubes y alertó a los equipos españoles: "Hay que pensar"

El directivo de La Liga continuó con su feroz crítica hacia el certamen que se disputa en suelo estadounidense y confesó que no lo está siguiendo: "No he visto ni un partido. Bueno, ayer vi un rato del partido del Chelsea y me pareció un amistoso de verano. No vi intensidad, un correcalles, por lo menos los 25 minutos que vi". Además, lanzó una advertencia para el Real Madrid y el Atlético de Madrid, los dos representantes españoles: "Que yo sepa los equipos de la Premier o de la Bundesliga van a empezar como siempre. Si el Real Madrid o el Atlético de Madrid ganan o llegan a semifinales, van a ganar 120 millones de euros. ¿Vamos a tener que empezar más tarde porque vienen cansados? Hay que pensar en el resto de clubes", declaró.

El anterior pedido de Tebas para suspender el Mundial de Clubes: "No somos egoístas"

No es la primera vez que el mandamás se expresa contra el Mundial de Clubes y pide su suspensión: ya le había realizado un pedido a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en octubre de 2024 por razones económicas de falta de financiación: "Usted sabe además que no tiene los patrocinios de ese Mundial como lo había presupuestado, y que las ligas y el sindicato de jugadores no queremos ese Mundial: retire ese Mundial, porque si va a utilizar fondos de FIFA para financiar el dinero que le falta a la promesa que le ha hecho a los clubes les está quitando a todos esas federaciones o a todos esos lugares que él dice que está la FIFA para ayudar. Estamos hablando de más de 1500 millones de euros seguros que tendría que tener ese fondo".

"Retírelo y sentémonos a negociar. Dialogar y negociar es diferente, la negociación se acaba con el acuerdo y el diálogo se termina con nada, llevamos años dialogando con FIFA. Estoy seguro de que llegaremos a acuerdos. Los fines que tiene para el mundo del fútbol también los tenemos nosotros. No somos egoístas. Eso no se soluciona con un Mundial de Clubes", concluyó. Días atrás, había denunciado al organismo que rige el fútbol a nivel internacional por "abuso de posición dominante".