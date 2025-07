El emotivo festejo de Dembelé en homenaje a Diogo Jota en PSG vs. Bayern Munich

El emotivo homenaje de Dembelé a Diogo Jota en PSG vs. Bayern Munich

Este sábado 5 de julio tuvo lugar el cruce por los cuartos de final del Mundial de Clubes entre el Paris Saint Germain de Francia y el Bayern Munich de Alemania donde Ousmane Dembélé protagonizó un momento por demás emotivo. El delantero galo marcó el 2 a 0 en el triunfo parisino y le dedicó su gol a Diogo Jota, el futbolista portugués fallecido en un accidente días atrás. Lo que no pasó para nada desapercibido fue justamente su festejo para su colega.

El sentido homenaje se dio en el sexto minuto de descuento cuando los de Luis Enrique aumentaron la ventaja contra los teutones y el atacante con pasado en el Barcelona fue el principal artífice. Es que no sólo convirtió el segundo para liquidar el encuentro, sino también no dejó pasar la oportunidad para hacer una celebración que rápidamente trascendió en las redes sociales. Es que el goleador se sentó en el verde césped para emular el modo de festejo "gamer" del propio Diogo Jota.

El festejo homenaje de Dembélé para Diogo Jota

Por supuesto, su accionar rápidamente causó sorpresa y emoción, ya que se sumó a los tantos gestos de otros futbolistas por lo sucedido con el luso. Esta vez se dio en este encuentro que dejó al PSG a un paso de la gran final del certamen internacional que disputa por primera vez en su historia. Ahora el ganador de la Champions League se verá las caras con el vencedor de Borussia Dortmund vs. Real Madrid durante la semana venidera para definir a uno de los semifinalistas.

Dicho cruce tendrá lugar este mismo sábado 5 de julio a partir de las 22 y completará esta fase que ya tiene al Fluminense y al Chelsea como los clasificados a las semifinales tras sus victorias contra el Al Hilal y el Palmeiras, respectivamente. El Paris Saint Germain ahora espera rival, pero sabe que puede conseguir un título histórico más en muy poco tiempo, ya que hace semanas levantó la "Orejona" tras vencer por 5 a 0 al Inter de Italia. Ahora, con el mencionado Dembélé y Doue, quien marcó el primero, va por más de la mano de Luis Enrique.

El festejo de Diogo Jota que emuló Dembélé

Despedidas a Diogo Jota tras su trágica muerte

Tras la noticia, el futbolista y capitán de Portugal, Cristiano Ronaldo, escribió un mensaje en sus redes sociales. “No tiene sentido. Estábamos juntos con la selección nacional, te acababas de casar. A tu familia, a tu esposa y a tus hijos, les envío mis condolencias y les deseo toda la fuerza del mundo. Sé que siempre estarás con ellos. Descansen en paz, Diogo y André. Los extrañaremos”, culminó el escrito.

"Este es un momento en el que lucho, debe haber un propósito más grande pero no puedo verlo. Tengo el corazón roto al enterarme del fallecimiento de Diogo y su hermano André. Diogo no sólo fue un jugador fantástico, sino también un gran amigo, un marido y un padre cariñoso. Te vamos a extrañar mucho", manifestó Jürgen Klopp, ex DT del Liverpool e histórico entrenador, en su Instagram. "Todas mis oraciones, pensamientos y poder para Rute, los niños, la familia, los amigos y todos los que los amaban. Descansa en paz", cerró.