Conmoción en el fútbol: murió el jugador Diogo Jota en un accidente automovilístico

El delantero portugués Diogo Jota, de la Selección lusa y el Liverpool, murió a los 28 años. En el equipo de Anfield convirtió 65 goles en 182 partidos.

El jugador portugués Diogo Jota, de 28 años, reconocido por ser una de las grandes figuras del Liverpool de Inglaterra, murió este jueves tras un accidente de tránsito en el municipio de Zamora, en el noroeste de España. En el trágico hecho también murió su hermano André Silva, de 26, también futbolista profesional que se desempeñaba en el Penafiel de la Liga de Portugal 2, de la segunda división.

Ambos deportistas viajaban en un Lamborghini en la autopista A-52, y alrededor de las 00:30 horas del jueves (hora local) el vehículo se salió de la autopista, a la altura del kilómetro 65, en sentido a Benavente a la altura de la comarca zamorana de Sanabria, según las primeras investigaciones. Afirmaron que el auto pudo haber reventado un neumático cuando realizaba un adelantamiento, por lo que se salió de la vía y se incendió.

Ante el accidente y el alerta al 112, bomberos de Rionegro del Puente llegaron al lugar donde extinguieron el fuego que rápidamente se extendió a la vegetación, mientras los médicos de los servicios sanitarios de Emergencia y la Guardia Civil que trabajaron en el lugar intentaron rescatar con vida al futbolista y su hermano, aunque sin éxitos.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El comunicado oficial de la policía española

La Guardia Civil investiga un accidente de tráfico ocurrido a las 00:30 de esta mañana en el kilómetro 65 de la autovía A52, en el término municipal de Cernadilla, Zamora. Un vehículo se salió de la calzada por la izquierda. La investigación apunta a un accidente de tráfico debido al reventón de un neumático al adelantar. Como consecuencia del accidente, el coche se incendió y ambos ocupantes fallecieron. A la espera de las pruebas forenses, uno de los fallecidos ha sido identificado como Diogo Jota, jugador del Liverpool FC, y su hermano André Felipe.

"El Liverpool Football Club está devastado por el trágico fallecimiento de Diogo Jota. El club ha sido informado del fallecimiento del jugador de 28 años tras un accidente de tráfico en España junto con su hermano, André. El Liverpool FC no hará más comentarios por el momento y solicita que se respete la privacidad de la familia, amigos, compañeros y personal del club de Diogo y André mientras intentan superar esta pérdida inimaginable. Seguiremos brindándoles todo nuestro apoyo", expresaron desde las cuentas oficiales de la institución de Liverpool.

"Se ha construido un santuario improvisado en honor a Jota en la Avenida 97. Varias bufandas, incluida una del Manchester United (uno de los principales rivales), se colocaron sobre el césped", escribió Jamie Greer, periodista de un medio partidario de los Reds de Merseyside.

Quién era Diogo Jota

Diogo Jota, nacido el 4 de diciembre de 1996 en Massarelos, Oporto, debutó como profesional en el Paços de Ferreira (2014) donde marcó 20 goles en 47 encuentros. Dos años más tarde, fue fichado por el Atlético de Madrid pero no llegó a disputar un partido oficialmente ya que fue cedido al Porto (2016‑2017) donde hizo 9 goles en 38 partidos.

Tras una temporada en su país natal, se fue a préstamo al Wolverhampton Wanderers donde marcó 18 tantos en 46 partidos en el Championship 2017‑18. Y luego de un gran comienzo, fue fichado de manera definitiva en 2018: estuvo en los Wolves durante dos temporadas y cerró su tiempo en la institución con 44 anotaciones en 131 duelos.

En septiembre del 2020 alcanzó al punto más alto de su carrera cuando, tras un gran rendimiento, arribó al Liverpool, uno de los clubes más importantes de la Premier League, por una cifra cercana a los 45 millones de euros. Debutó el 28 de septiembre, ante el Arsenal en Anfield Road, y cerró un 3-1 clave en la lucha por el título.

Durante las cinco temporadas en las que usó la '20' del Liverpool, marcó 65 goles y dio 45 asistencias en 182 partidos (contabilizando todas las competiciones), siendo decisivo en trofeos como la FA Cup (2021‑22), League Cup (2021‑22, 2023‑24) y Community Shield 2022‑23. Además, se coronó en mayo pasado con la Premier League 2024-2025.

También integró la selección de Portugal, donde debutó en noviembre del 2019 y utilizó la camiseta '21'. En su selección, Diogo jugó un total de 49 partidos y convirtió 14 goles. Disputó dos Eurocopas -donde convirtió un gol- y ganó dos títulos: la Liga de Naciones de la UEFA Portugal 2019 y Alemania 2025.

Conmoción en el fútbol: murió el jugador Diogo Jota en un accidente automovilístico

Diogo Jota se había casado el pasado 22 de junio con Rute Cardoso, con quien compartía una relación de más de 10 años y tenía tres hijos menores de cinco años. Su última publicación en su cuenta personal de X (ex Twitter) fue un mensaje con cuatro fotos de la ceremonia, que acompañó con el mensaje: “Sí, para siempre”.

El último posteo de Jota en redes

Impactante: así quedó el auto Lamborghini de Diogo Jota

El Lamborghini en el que viajaban Diogo Jota y su hermano André Silva volcó y se incendió en una ruta de España.

Despedidas a Diogo Jota

Tras la noticia, el futbolista y capitán de Portugal, Cristiano Ronaldo, escribió un mensaje en sus redes sociales. “No tiene sentido. Estábamos juntos con la selección nacional, te acababas de casar. A tu familia, a tu esposa y a tus hijos, les envío mis condolencias y les deseo toda la fuerza del mundo. Sé que siempre estarás con ellos. Decansen en paz, Diogo y André. Los extrañaremos”, culminó el escrito.

"Este es un momento en el que lucho, debe haber un propósito más grande pero no puedo verlo. Tengo el corazón roto al enterarme del fallecimiento de Diogo y su hermano André. Diogo no sólo fue un jugador fantástico, sino también un gran amigo, un marido y un padre cariñoso. Te vamos a extrañar mucho", manifestó Jürgen Klopp, ex DT del Liverpool e histórico entrenador, en su Instagram. "Todas mis oraciones, pensamientos y poder para Rute, los niños, la familia, los amigos y todos los que los amaban. Descansa en paz", cerró.