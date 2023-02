Lammens detalló las chances de Argentina para el Mundial 2030: "Bien posicionados"

El misnitro de Turismo y Deportes dio detalles de cómo sigue la planificación para organizar la cita mundialista en Sudamérica.

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, se refirió a la posibilidad latente de que Sudamérica organice el Mundial de 2030 y reveló que Argentina está bien poscionada al ser uno de los países que más estadios tiene para presentar en la competencia. Además, manifestó que los históricos festejos en el país tras la consagración de Qatar 2022 sirvieron para dejar un mensaje.

Luego de anunciar de manera oficial la candidatura al Mundial 2030 junto a Uruguay, Chile y Paraguay en el predio que la Asociación Argentina de Fútbol posee en Ezeiza, Lammens continúa con la planificación del evento más importante del fútbol en nuestro país y dio detalles de cuáles serán los pasos a seguir.

Qué dijo Matías Lammens sobre la organización del Mundial 2030

En diálogo con el programa Mañana Sylvestre emitido por Radio 10, Lammens expresó por qué Argentina es un candidato con más chances de albergar partidos: "Es una convocatoria, hay que presentar al menos 12 sedes. Pueden ser más. Argentina, por supuesto, por una cuestión de capacidad e infraestructura va a ser el que más sedes tenga y en eso vamos a abrir la convocatoria a todas las provincias. La decisión final no depende de los Estados, sino de la FIFA. Creo que estamos bien posicionados".

Además, agregó en qué aspectos habría que trabajar y los beneficios que podría traer la Copa del Mundo en Argentina: "Es una gran oportunidad para terminar de trabajar en algunas cuestiones que tienen que ver con la integración regional, con los pasos inmigratorios, con tener más infraestructura, terminar de fortalecer lo que pasa con el ferrocarril. Es una gran oportunidad para terminar de consolidar algo que todavia no pasa, para pasar en las fronteras se tarda entre dos o tres horas. El impacto económico es enorme, será una inversión que queda".

Matías Lammens, sobre las chances de Argentina de organizar el Mundial 2030.

El expresidente de San Lorenzo también comentó la imposibilidad que tienen los hicnhas de no poder asistir como visitantes en torneos locales en el fútbol argentino, salvo en Copa Argentina: "Yo siempre digo que no podemos resignarnos, como sociedad, a no poder convivir en un estadio con alguien que tiene una camiseta diferente. Esto trasciende el fútbol. Está habiendo algunas pruebas interesantes, buenas. Y la verdad... La prohibición de los visitantes no fue la solución, no dejó de haber problemas en la cancha. Claramente, la solución no estaba ahí. Hay que ponerle criterio, atención y todo lo que tenga que ver con la prevención en cada uno de los casos".

Y concluyó con un ejemplo claro que se dio tras la alegría en el Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina y que puede servir para albergar la cita mundialista: "Los visitantes tienen que volver, como sociedad debemos dar un mensaje diferente. Sin ninguna duda podemos, se vio después de ganar el Mundial donde no hubo una sola pelea y fue la movilización cívica más grande".