Atención Chiqui Tapia: la histórica revolución de FIFA para el Mundial 2030

La revolución que planea la FIFA para el Mundial 2030, que tendrá un partido en Argentina.

La FIFA de Gianni Infantino continúa impulsando cambios a todo nivel en la Copa del Mundo de Selecciones, el torneo más importante que organiza a nivel global. De hecho, de acuerdo con la información del portal online estadounidense The New York Times, ahora el plan es ampliar el número de equipos de 48 a 62 para el Mundial 2030. En ese certamen, Argentina será local de un partido de la primera fase, probablemente con Claudio "Chiqui" Tapia como el presidente de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) en ese año también.

La FIFA quiere un Mundial 2030 con 62 Selecciones en vez de 48

Si bien entre el certamen de Qatar 2022 y el del 2026 los países participantes pasarán de 32 a 48, para el siguiente campeonato el espectro podría ser más grande todavía. Al margen de que aún no se definió oficialmente esta situación, la idea de incluir cada vez a más público en esta competencia persiste en las altas esferas de la Federación Internacional de Fútbol Asociado.

La reciente reunión del Comité Ejecutivo de la entidad madre de este deporte dejó sensaciones positivas al respecto. La nueva propuesta le pertenece a Ignacio Alonso, presidente de la AUF (Asociación Uruguaya de Fútbol). Esta idea va en sintonía con lo que pregonan Infantino y compañía en la FIFA: que cada vez queden afuera menos países de este gran torneo cada cuatro años. Sin embargo, como inevitablemente habrá más partidos en caso de concretarse, los principales problemas son los pocos espacios en el calendario y el impresionante desgaste físico al que serán sometidos los jugadores.

The New York Times explica que "tres de las personas con conocimiento de la reunión, que se celebró a través de un vídeo, describieron la reacción de los demás presentes como un silencio atónito". Así y todo, concluyó que "advirtieron que la FIFA probablemente se guíe por los beneficios financieros y políticos, tanto como por los deportivos, a la hora de tomar una decisión sobre este asunto".

Argentina será local en un partido del Mundial 2030.

Argentina, Uruguay y Paraguay abrirán de locales el Mundial 2030

El presidente de la Conmebol, Domínguez, anunció que los partidos inaugurales se llevarán a cabo en Argentina, Paraguay y Uruguay. Además, el torneo llevará un nombre acorde a la historia de este certamen. Claro que aún no está confirmado cómo será el resto del campeonato del mundo que se jugará cuatro años después del que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México en 2026, pero el dirigente brindó una conferencia de prensa sobre esta cuestión junto a sus pares de cada país.

"Creímos en grande. El Mundial Centenario 2030 comienza donde todo se inició. ¡Uruguay, Argentina y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales del #MundialCentenario", escribió el mandamás de la Confederación Sudamericana de Fútbol sobre el campeonato del mundo. Por otro lado, la AFA confirmó por medio de su cuenta de Twitter que la "Albiceleste" jugará el primer partido.

¿Dónde se juega el Mundial 2030 y cómo?

Finalmente, Sudamérica sólo será la sede de los partidos inaugurales. A diferencia del máximo sueño inicial, que era albergar la competición completa en esta parte del planeta, la FIFA le comunicó a la Conmebol que apenas le corresponderán los primeros encuentros, con Argentina, Uruguay y Paraguay como locales.

A través de una extensa conferencia de prensa conjunta, el presidente de la AFA Claudio "Chiqui" Tapia y su par de la Conmebol, Domínguez, fueron los principales encargados de explicar los motivos por los que la Copa del Mundo se mudará a Europa y a África para las instancias posteriores. De hecho, España, Portugal y Marruecos serán los anfitriones del resto de los juegos y de la final.

Durante el diálogo con los medios en octubre del 2023, Tapia argumentó que "era imposible conseguir los votos, el presupuesto, para que Sudamérica organizara todo el Mundial". Al mismo tiempo, destacó que "fue una gran noticia conseguir estos partidos sin invertir nada, porque la infraestructura ya está". De hecho, Domínguez agregó que organizar un evento de este calibre "requiere muchísima inversión" y profundizó: "Hubiéramos estado imposibilitados de tener todo aquí. Se jugará en Argentina, Uruguay y Paraguay en los partidos inaugurales y después se mudará a Europa, donde se jugarán los otros partidos y la final".

En este sentido, Domínguez prefirió rescatar el costado positivo y presentó: "Vamos a anunciar algo que se acaba de confirmar en el Consejo de la FIFA, que es un momento y un hecho histórico. Quiero felicitar a los presentes miembros del Consejo de la Conmebol y de la FIFA por este excelente trabajo hecho". Incluso, remarcó: "Esta ardua gestión que se hizo hace tiempo, que no se originó con nosotros y tuvo pioneros que uno no puede no recordarlos". Con relación al homenaje al primer torneo de este tipo, que fue allá por 1930 en Uruguay, el guaraní señaló que "un Mundial de 100 años no podría, no debía no recordar y no estar a la altura de las circunstancias. Y así lo entendieron desde la FIFA".

