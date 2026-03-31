Ver República Checa vs Dinamarca por el repechaje al Mundial 2026 en vivo online por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

La República Checa buscará escribir un nuevo capítulo en su historia cuando reciba a Dinamarca este martes en la final del repechaje de la UEFA que definirá a los clasificados europeos al Mundial 2026. El conjunto checo intentará aprovechar su condición de local para volver a una Copa del Mundo después de 20 años de ausencia, enfrentando a una selección danesa que llega con múltiples bajas por lesión pero con el objetivo de asegurar su tercera participación mundialista consecutiva.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan República Checa y Dinamarca, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan República Checa y Dinamarca?

El partido entre República Checa y Dinamarca por la final del repechaje de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026 se jugará este martes 31 de marzo de 2026, a partir de las 15:45 horas (hora argentina) en el estadio epet Arena. El encuentro podrá verse vía streaming a través de Disney+.

El equipo checo llegó a esta instancia definitoria tras finalizar segundo en el Grupo L de las Eliminatorias con 16 puntos, producto de cinco victorias y dos derrotas en ocho partidos disputados. Los dirigidos por Miroslav Koubek cerraron la fase de grupos con una contundente goleada por 6-0 ante Gibraltar en noviembre, dejando en claro sus intenciones de volver a un Mundial.

La semifinal del repechaje ante la República de Irlanda será recordada como uno de los partidos más dramáticos de la historia reciente del fútbol checo. El Národák cayó dos veces por detrás en el marcador, empatando primero con gol de Patrik Schick en la primera mitad. Perdiendo 2-1 a faltando cinco minutos para el final, Ladislav Krejčí apareció con el gol del empate que forzó el tiempo extra. Tras 30 minutos adicionales sin goles, la serie se definió desde los doce pasos, donde el arquero Matěj Kovář se convirtió en héroe al atajar dos penales, mientras que Jan Kliment convirtió el penal decisivo. La República Checa no participa de una Copa del Mundo desde 2006, cuando quedó eliminada en la fase de grupos. Desde entonces, el conjunto centroeuropeo ha fallado en clasificar a las últimas cuatro ediciones del torneo, convirtiendo esta final del repechaje en una oportunidad histórica para toda una generación de futbolistas checos. El equipo llega en un buen momento de forma, acumulando tres victorias consecutivas en todas las competiciones y buscando extender esta racha en el partido más importante.

Por su parte, Dinamarca llegó al repechaje tras quedar segunda en el Grupo C de las Eliminatorias con 11 puntos en seis partidos. Los dirigidos por Brian Riemer fueron superados por Escocia en la lucha por el primer lugar del grupo, perdiendo el partido decisivo en suelo escocés en la última jornada, resultado que los envió a esta instancia de repechaje.

La semifinal ante Macedonia del Norte la semana pasada mostró el poderío ofensivo danés cuando el equipo está encendido. Pese a irse sin goles al descanso, los escandinavos desplegaron su mejor versión en el segundo tiempo con un arrasador 4-0. Mikkel Damsgaard abrió el marcador, Gustav Isaksen anotó un doblete antes de la hora de juego, y Christian Nørgaard cerró la goleada a 15 minutos del final. El equipo danés acumula cuatro partidos sin conocer la derrota en Eliminatorias.

El conjunto danés llega con varias ausencias importantes por lesión, que incluyen a figuras como Kasper Schmeichel, Andreas Christensen, Rasmus Kristensen, Patrick Dorgu y Jannik Vestergaard. También están fuera Philip Billing, Yussuf Poulsen y Andreas Skov Olsen. A pesar de estas bajas, Dinamarca cuenta con un plantel de calidad que busca su tercera clasificación consecutiva a una Copa del Mundo, tras participar en 2018 donde alcanzaron los octavos de final, y en 2022 donde quedaron eliminados en fase de grupos.





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por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales. El encuentro entre Dinamarca vs Chqquia se verá por el Disney +

Formaciones probables de República Checa y Dinamarca

El técnico de la República Checa, Miroslav Koubek, cuenta con prácticamente toda su plantilla disponible para este encuentro decisivo. Se espera que mantenga un once similar al que disputó la semifinal ante la República de Irlanda, aunque jugadores como Tomáš Souček, Michal Sadílek, Štěpán Chaloupek y Jan Kliment compiten por ingresar al equipo titular tras haber sido suplentes en aquel partido. Una baja sensible es la del extremo Václav Černý, quien no pudo ser convocado al repechaje por lesión.

El capitán Ladislav Krejčí será una pieza fundamental en la defensa y liderará al equipo desde el fondo, mientras que en el ataque la responsabilidad goleadora recae en Patrik Schick, quien acumula 25 goles en 51 partidos con la selección checa y es la principal referencia ofensiva del equipo. Pavel Šulc, quien lleva 11 goles en 22 partidos de Ligue 1 con el Lyon esta temporada, será otra de las armas peligrosas en la zona de creación.

Del lado de Dinamarca, Brian Riemer enfrenta el desafío de armar un once competitivo pese a las numerosas bajas por lesión. La buena noticia es el posible regreso del experimentado defensor Joachim Andersen, quien estuvo suspendido en la semifinal ante Macedonia del Norte. Dada la ausencia de defensores centrales de jerarquía como Vestergaard y Christensen, Andersen podría volver directamente a la titularidad para aportar su experiencia en un partido de esta magnitud.

En el ataque danés, Rasmus Højlund del Napoli será el referente de área, respaldado por los veloces extremos Mikkel Damsgaard y Gustav Isaksen. Este último viene en un gran momento tras anotar sus goles internacionales quinto y sexto en la goleada de la semifinal. El mediocampo estará dirigido por el experimentado Christian Eriksen, capitán y cerebro del equipo con 148 partidos y 46 goles para su selección, quien aporta toda su jerarquía y visión de juego.

Probable formación de República Checa: Matěj Kovář; Tomáš Holeš, Ladislav Krejčí, Robin Hranáč; Vladimír Coufal, Lukáš Provod, Tomáš Souček, David Jurásek; Patrik Schick, Tomáš Chorý, Pavel Šulc.

Probable formación de Dinamarca: Mads Hermansen; Alexander Bah, Christian Nørgaard, Joachim Andersen, Joakim Mæhle; Morten Hjulmand, Pierre-Emile Højbjerg; Gustav Isaksen, Victor Froholdt, Mikkel Damsgaard; Rasmus Højlund.

República Checa vs Dinamarca: Ficha técnica