El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto con el mandamás de la FIFA, Gianni Infantino, anunciaron un nuevo sistema para que los trámites migratorios sean más ágiles para todos los espectadores que hayan comprado entradas para el Mundial 2026. En este caso, se trata del "FIFA Pass" que va a permitir que los poseedores de entradas tengan prioridad para acceder a las citas en consulados.

En este sentido, según se confirmó desde el Salón Oval en una reunión entre Trump e Infantino, dijeron que se van a dar prioridad a las personas que tengan entradas para llegar a las primeras citas con el Departamento de Estados y así llegar a las charlas en los consulados de Estados Unidos por delante de otras ya programadas. En este sentido, vale decir que según revelo Marco Rubio, se han desplegado "más de 400 funcionarios consulares adicionales en todo el mundo para hacer frente a esta situación, en algunos casos duplicando la presencia consular en nuestras embajadas en determinados países".

La noticia se confirmó a través de un anuncio en el Despacho Oval tras una reunión del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para el Mundial. En este caso, en la reunión participaron Donald Trump, Infantino, Rubio y otros miembros más del equipo en cuestión, "Para quienes tengan intención de acompañarnos en el Mundial, les recomiendo encarecidamente que soliciten su visado de inmediato", afirmó Trump. En este sentido, ahora se puede conseguir una cita en un plazo de 60 días, incluidos en Argentina y Brasil.

Javier Milei estará en el sorteo del Mundial 2026 junto a Donald Trump en Estados Unidos

Javier Milei, el presidente de la Nación, participará del evento del sorteo del Mundial 2026 de fútbol el próximo viernes 5 de diciembre en Washington, Estados Unidos. Allí dirá presente también Donald Trump, el Jefe de Estado local, para conocer a los rivales de la Selección Argentina de Lionel Scaloni en la fase de grupos. Además, será oficial el cuadro completo del torneo que organizarán también México y Canadá. La ceremonia comenzará a las 14 horas de Argentina.

Desde La Libertad Avanza ya confirmaron el 15° viaje del líder de ese espacio hacia el país de Norteamérica, el territorio extranjero predilecto del economista de 55 años. El suceso se llevará a cabo en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de la capital estadounidense. En principio, a falta de mayores detalles oficiales, el plan es que el libertario y el republicano se muestren juntos en el exclusivo palco presidencial, que albergará solamente a los dos referentes de la ultraderecha mundial. Por ahora, son 32 Seleccionados los que ya sacaron el boleto a la Copa del Mundo, con 16 pasajes más a la espera de los clasificados finales para llegar al total de 48.