Marcelo Gallardo expresó su dolor por la muerte del Morro García

La tristeza por la muerte de Santiago "el Morro" García todavía afecta al fútbol argentino. Marcelo Gallardo se hizo eco y recordó este martes en conferencia de prensa a su excompañero en Nacional de Uruguay.

"Lo recuerdo lleno de buena energía. No tuve la oportunidad de seguir generando un vínculo después de compartido campo de juego. Cada vez que nos enfrentábamos. Una buena química, un buen diálogo. muy lindos recuerdos de él", rememoró el DT millonario.

Y agregó: "Lo que no puedo salir de mi shock que me llevó, eso es muy fuerte. Todos ahora podemos hablar sobre lo que es la depresión, no solo esta en el futbol, está en todos lados. Cuando pasan cosas así, es un dolor muy grande. Pero nada, aprovecho esta oportunidad para darle mi pésame a la familia, que descanse en paz. La verdad que no tengo. Me generó muchísimo dolor".

La frase de Gallardo que preocupa a River

Marcelo Gallardo dio una conferencia de prensa que parecía ser tranquila, sin mayores contratiempos para el Millonario, hasta que el DT tiró una bomba que hizo tambalear a los hinchas.

“No vengo a comunicar mi continuidad. Vengo a comunicar que dentro de los proceso normales hay muchas cosas para evaluar y seguimos evaluando. No es que voy a tomar una decisión porque no presiono a nadie, sólo quiero que me digan a dónde estamos y hacia dónde vamos. Y si tenemos el mismo deseo de ir hacia el mismo lado. En eso estamos trabajando, no es fácil”, expresó el entrenador de River.

En cuanto al mercado de pases, Gallardo definió que el club de Nuñez trata "de evaluar posibilidades en mercados que no son fáciles, en momentos que no son fáciles. Dentro de todo eso tratamos de sostener lo que tenemos que es valioso y lo que no podamos sostener, estaremos en condiciones de evaluar posibilidades. Dentro de esas posibilidades vemos cómo nos vamos armando nuevamente. Esto significa que quedarse es seguir siendo entusiasta para mantener una vara que ya está por lo menos en la competencia”, reflexionó.