Modric se someterá a una operación por una fractura de pómulo a semanas del Mundial

Luka Modric, del AC Milan, reacciona tras sufrir una lesión ante la mirada de sus compañeros en el partido ante Juventus

​El centrocampista croata Luka Modric se someterá a una intervención ‌quirúrgica por ‌una fractura en el pómulo izquierdo, informó el lunes su club de la Serie A, AC Milan, a pocas semanas de que el jugador, de ​40 años, ⁠participe en su quinto ‌Mundial.

Modric sufrió la lesión ⁠en un choque de ⁠cabezas con el centrocampista de la Juventus Manuel Locatelli en el ⁠empate 0-0 del domingo ​en San Siro. Abandonó ‌el terreno de ‌juego cuando quedaban 10 minutos ⁠para el final.

Aunque era evidente que sentía dolor, Modric permaneció en el banquillo hasta ​el final ‌del partido sin recibir atención médica, pero tras un examen se determinó que requerirá una operación.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El Milan ⁠es tercero en la clasificación, a 12 puntos del líder, el Inter de Milán, a falta de cuatro jornadas, y es dudosa la participación de Modric en ‌lo que queda de temporada. Es posible que necesite una máscara protectora si se recupera a tiempo para el Mundial.

La Copa del ‌Mundo, coorganizada por Estados Unidos, Canadá y México, comienza el 11 ‌de junio, ⁠y Croacia se enfrentará a Inglaterra, Ghana y ​Panamá en el Grupo L.

Con información de Reuters