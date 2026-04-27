Modric se someterá a una operación por una fractura de pómulo a semanas del Mundial

El centrocampista croata Luka Modric se someterá a una intervención quirúrgica por una fractura en el pómulo izquierdo, informó el lunes su club de la Serie A, AC Milan, a pocas semanas de que el jugador, de 40 años, participe en su quinto Mundial.
Modric sufrió la lesión en un choque de cabezas con el centrocampista de la Juventus Manuel Locatelli en el empate 0-0 del domingo en San Siro. Abandonó el terreno de juego cuando quedaban 10 minutos para el final.
Aunque era evidente que sentía dolor, Modric permaneció en el banquillo hasta el final del partido sin recibir atención médica, pero tras un examen se determinó que requerirá una operación.
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El Milan es tercero en la clasificación, a 12 puntos del líder, el Inter de Milán, a falta de cuatro jornadas, y es dudosa la participación de Modric en lo que queda de temporada. Es posible que necesite una máscara protectora si se recupera a tiempo para el Mundial.
La Copa del Mundo, coorganizada por Estados Unidos, Canadá y México, comienza el 11 de junio, y Croacia se enfrentará a Inglaterra, Ghana y Panamá en el Grupo L.
Con información de Reuters