Boxeador mexicano Verde siente miedo y felicidad por debut en el profesionalismo

El boxeador mexicano Marco Verde, quien ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París, confesó el domingo sentir una mezcla de miedo y felicidad a tres semanas de su debut en el profesionalismo.

El pugilista de 23 años anunció en enero su salto al ámbito profesional, cinco meses después de ganar la medalla de plata de la categoría de 71 kilogramos en los Juegos Olímpicos de París.

"Desde Juegos Olímpicos no peleo, me tomé un descanso que me sirvió para enfocarme más y para asimilar esta nueva etapa del profesionalismo. Las emociones que siento ahorita son de felicidad y también de miedo por dar este salto, pero contento, pues después de esta pelea será una nueva etapa para mí", dijo Verde en videoconferencia.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Es mucha presión, todos están esperando ver qué es lo que va a pasar y cómo voy a pelear, pero creo que estoy listo y preparado para eso, y van a ver que toda la preparación que hago se va a ver reflejada en el ring. La presión siempre va a estar y es un privilegio sentirla porque me ha hecho sacar cosas muy buenas y así seguirá siendo", agregó.

Verde debutará profesionalmente el 3 de mayo en Arabia Saudita, como parte de la cartelera protagonizada por la pelea estelar entre el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez y el cubano William Scull.

El primer rival de Verde en su etapa profesional será el mexicano Michel "El Águila" Polina, que registra un récord de cuatro triunfos, cinco empates y tres derrotas. La pelea está pactada a seis rounds en la categoría de peso medio.

"Contento de poder hacer un debut así porque sé que me va a poder ver mucha gente. Me dieron esta oportunidad porque saben que tengo algo, que puedo darle al público emociones y que voy a dar una gran pelea", señaló el boxeador mexicano.

"Los objetivos cambian, yo logré algo que quería: una medalla olímpica. Ahora mi objetivo es un título mundial, varios títulos mundiales", apuntó.

Además de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos, Verde conquistó la presea de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y en los Juegos Centroamericanos de San Salvador 2023.

Con información de Reuters