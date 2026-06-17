Messi, Haaland y Mbappé brillan y dan a sus selecciones arranques perfectos en el Mundial

Fútbol - Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo J - Argentina vs Argelia - Estadio de Kansas City, Kansas City, Misuri, EEUU - 16 de junio de 2026. El argentino Lionel Messi celebra el segundo gol de su equipo

Las superestrellas brillaron en los partidos del Mundial del martes, con goles del argentino ‌Lionel Messi, el noruego ‌Erling Haaland y el francés Kylian Mbappé.

Desde el "hat-trick" de Messi contra Argelia, pasando por el doblete de Haaland ante Irak y el de Mbappé frente a Senegal, los partidos del martes ofrecieron algo de alivio a quienes apoyan a los favoritos.

No eran desenlaces evidentes.

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Messi está en ​el tramo final ⁠de su carrera tras su llegada a la ‌Major League Soccer en 2023, Haaland perdió la ⁠forma a mitad de la ⁠temporada de la Premier League y Mbappé sufrió un bajón en la segunda mitad de su campaña en LaLiga.

Nada de ⁠eso se aplicó el martes, y los tres ​jugadores aprovecharon sus oportunidades para ver ‌puerta.

Mbappé salvó a Francia de ‌una actuación discreta con sus goles en el segundo ⁠tiempo ante Senegal, que fue a menudo el equipo más dinámico antes del primer tanto del francés en el último tercio del partido.

El segundo tanto, que entró ​como ‌un misil en la red, lo convirtió en el máximo goleador histórico de Francia, con 58 tantos, superando a Olivier Giroud, mientras su selección logró una victoria por 3-1.

Haaland, una presencia dominante ⁠en el fútbol inglés que había tenido dificultades para marcar a mitad de temporada, mostró su instinto depredador para ayudar a su equipo a conseguir una victoria por 4-1.

Sin embargo, en el penúltimo partido del día, fue Messi quien mostró por qué muchos lo consideran el mejor jugador del planeta.

Pese ‌a haber dejado atrás su mejor momento, y a una semana de cumplir 39 años, marcó su primer "hat-trick" en un Mundial en una victoria por 3-0.

Messi está ahora igualado con el alemán Miroslav Klose, máximo goleador histórico de ‌los Mundiales, con 16 tantos. Su primer gol en un Mundial lo marcó en esta misma fecha hace 20 años, cuando ‌tenía 18.

El ⁠miércoles, más máquinas de hacer goles saltarán al campo, con el inglés Harry Kane y ​el portugués Cristiano Ronaldo al frente de los esfuerzos de sus selecciones por iniciar el torneo con una victoria.

(Edición de Ken Ferris; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)