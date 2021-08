El video de presentación oficial de Messi con la camiseta del PSG y un nuevo número

A pocos minutos de que Messi llegara al hotel donde se aloja en París, se filtraron las primeras fotos del futbolista en el Parque de los Príncipes con su nueva camiseta.

Se filtraron las primeras fotos y videos de Lionel Messi con la camiseta del PSG y en el estadio del club parisino. Minutos después el propio PSG publicó de forma oficial la presentación del argentino y revolucionó las redes.

Con un video que recorre las instalaciones del Paris Saint-Germain y termina en el centro del campo con la imagen de Messi vestido de jugador y pisando la pelota, el club parisino anunció la llegada de la "Pulga". "Una nueva joya en París #PSGXMESSI", presumió el club en sus redes sociales.

Finalmente, el argentino usará el dorsal 30, dejándole la 10 a su amigo Neymar Jr. En la primera foto del capeón de América se lo puede ver vestido de traje posando con la camiseta que lleva el primer número que usó en Barcelona.

Lionel Messi usará el dorsal 30 en PSG

Además, también circuló un video del futbolista con la pelota en medio del parque de los príncipes y ya vestido como jugador. La Pulga grabó sus primeras imágenes con el PSG, que seguramente serán utilizadas una vez que se firme el contrato.

Los detalles del contrato de Messi con el PSG

Se conocieron los detalles del vínculo que firmará Lionel Messi con el PSG, a través del reconocido medio L'Equipe. El astro argentino sellará un contrato con números exorbitantes a la altura de lo que es como jugador. Esta firma lo habilitará para su debut ante el Racing de Strasburgo en la segunda fecha de La Ligue 1 de Francia.

Messi cobrará 35 millones de euros por temporada más un bono de 25 millones de la misma moneda por la firma, pasando a ser así el jugador más pago del plantel parisino. En cuanto a la duración del contrato, el astro argentino estará unido al club por dos años y probablemente uno más si desde ambas partes desean extenderlo.

Así dejará atrás todos los inconvenientes que tuvo con el Barcelona en este último tiempo que derivaron en su inminente salida del "Culé". Estos motivos, fueron informados cuando se conoció la noticia de que el 10 de la Selección no continuaría en la institución: "Habiendo llegado a un acuerdo y con la clara intención de ambas partes de firmar hoy un nuevo contrato, esto no puede suceder por obstáculos económicos y estructurales (normativa de la Liga Española). Como consecuencia de esta situación, Messi no se quedará en el FC Barcelona".